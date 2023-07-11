Arda Güler'e Galatasaraylı sevgili! Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler bombayı patlattı! Sevgilisi Duru Nayman...
18 yaşındaki Arda Güler'in Real Madrid'e imzası günlerdir sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri. 2019 yılında Gençlerbirliği altyapısından, Fenerbahçe'ye kazanıdırılan Arda Güler, Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzaladı. 20 milyon Euro bonservis+bonuslarla birlikte 10 milyon euro'ya Madrid kadrosunda katılan Güler, önceki gün ilk idmanına da çıktı. Bir yandan Arda Güler'in Madrid'e transferi çok konuşulurken bir yandan da dedikodu kazanı kaynadı. Arda Güler'in sevgilisinin Galatasaraylı Duru Nayman olduğu iddia magazin gündeminde de geniş yankı buldu. İşte haberin detayları...
11.07.2023 09:07 - Son Güncelleme: 11.07.2023 09:07
Fenerbahçe'den, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, günlerdir gündemin ilk sıralarında yer alıyor.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler, Real Madrid'i tercih ederek yılın transferine imza attı. Arda Güler, dünya devi Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzaladı.
Cuma günü tüm dünyaya tanıtılan Arda Güler, basın toplantısında "Buraya kiralık olarak oynamaya gelmedi. Formaya talibim" diyerek hedeflerini anlattı.