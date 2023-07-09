Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde mutlu sona ulaştı





KIRAN KIRANA SZALAI PAZARLIĞI

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye Almanya'dan Union Berlin ve Hoffenheim kulüpleri talip oldu. Alman basınında Kicker'in haberine göre, Bundesliga ekibi Union Berlin gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başlarken, Fenerbahçe ile stoper oyuncusu Szalai için görüşmeleri de hızlandırdı. Union Berlin'in Macar oyuncu için sarı-lacivertli kulübe 12 milyon Euro önerdiği iddia edilirken, Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi 20 milyon Euro. Bir başka Alman ekibi Hoffenheim'ın da Szalai için devrede olduğu ve Union Berlin ile aynı teklifi yaptığı da gelen haberler arasında. Szalai, Bundesliga'da oynamaya sıcak baksa da Fenerbahçe'nin talep ettiği 20 milyon Euro bonservis ücretinde ne kadarlık bir fedakarlık yapacağı da merak konusu. Kulübe yakın kaynaklar Fenerbahçe'nin 18 milyon Euro'ya kadar inebileceğini öngörüyor.



BREZİLYA'DAN GOMES İDDİASI

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için Fenerbahçe, transferde düğmeye bastı. Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından orta saha ve özellikle 10 numaralı bölgeye ağırlık veren Fenerbahçe Brezilyalı genç yetenek Marlon Gomes'le ilgileniyor. Brezilya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, 19 yaşındaki genç yıldız için Vasco de Gama kulübüyle menajerler vasıtasıyla iletişim kurdu. Piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan oyuncu içen Fenerbahçe'nin girişimlerinin sürdüğü ve potansiyeli yüksek olan 10 numarayı Sarı-Lacivertli kurmayların çok istediği vurgulandı. 19 yaşında ve 1.76 boyunda olan Marlon Gomes 10 numara dışında merkez orta sahada da forma giyebiliyor.



F.BAHÇE'NİN RAKİBİ ZENİT

F.Bahçe, 9-15 Temmuz'da düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere geldiği Rusya'nın St. Petersburg şehrinde ilk antrenmanını yaptı. Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı olduğu için takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan idman sırasında helikopterlerin uçtuğu gözlendi. Kanarya bugün 19.30'da Zenit ile maç yapacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.



GÜNAY AN MESELESİ

Yerli bir kaleci almak isteyen Cimbom, bonservisi Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da bulunan Günay Güvenç'i kadrosuna katmak istiyor. Kariyerine G.Saray'da devam etmek istediğini Antep yönetimine bildiren Güvenç, kulüpler arasındaki anlaşmayı bekliyor. 32 yaşındaki eldiven, bir aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde Aslan'ın yurt dışı kampına katılacak.



FENER'iN BEKLENTİSİ 10 EURO MİLYON

Fenerbahçe yönetimi, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın 7.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu Michy Batshuayi'nin fiyatını belirledi. Sarı- Lacivertli takım 29 yaşındaki yıldız futbolcuyu 10 milyon Euro'nun altında bir paraya göndermeyecek. Belçikalı yıldızın da burada mutlu olduğu ayrılmak istemediği gelen haberler arasında. Yeni sezonda Boşnak golcü Edin Dzeko ile forma savaşı verecek olan Batshuayi geçen sezonu 20 gol, 2 asistle tamamlamıştı. Batsman'in Fenerbahçe ile kontratı 2025'te bitecek



BECAO'DAN VAZGEÇİLDİ

Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe Çizme ekibine bonuslarla birlikte 9 milyon euro teklif etmişti. İtalyan ekibinin bu teklifi reddetmesinin ardından Sarı-Lacivertliler'in stoperdeki rotasını Djiku'ya çevirdiği ifade edildi.



MİLSON'UN YENİ ADRESİ İSRAİL

Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan ve bonservisi Rus ekibi Nizhniy Novgorod'da bulunan 23 yaşındaki Angolalı kanat oyuncusu Milson, Maccabi Tel Aviv'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.



RENNES'DEN ENZO HAMLESİ

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Lor-i ent'dan 23 yaşındaki orta saha Enzo Lee Fee'yi 25 milyon euro karşılığında transfer etti. Yapılan açıklamada oyuncu ile 5 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi.



PANA SLOUKAS'I AÇIKLADI

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Olympiakos'tan ayrılan Yunan guard Kostas Sloukas'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Yıldız basketbolcunun adı eski takımı Fenerbahçe Beko ile anılıyordu.



SAMSUNSPOR'A ÇADLI FORVET

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, Çadlı forvet Marius Mouandilmadji'yi kadrosuna kattı. Son olarak Belçika ekibi Seraing forması giyen 25 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.



İNGİLTERE ŞAMPİYON

Avrupa U21 Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 1-0 yenen İngiltere, şampiyon oldu. Golü 45+4'te Curtis Jones attı. İspanya, 90+9'da Abel Ruiz ile penaltı kaçırdı. İngiltere 39 yıl sonra kupayı aldı.



HATAY'IN RAKİBİ HULL CİTY

Deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışan Hatayspor, bugün özel maçta İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşacak. Bursa'da 19.30'da başlayacak maçın tüm bilet gelirlerinin Hatayspor'a ait olacağı ifade edildi.



PENDİKSPOR'DAN ÜÇ İMZA

Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, üç transfer açıkladı. Galatasaray'dan ayrılan sol bek Emre Taşdemir, Eyüp'ten kopan kanat oyuncusu Halil Akbunar ve Braga'dan Nuno Sequeira imzayı attı.

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