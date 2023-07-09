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    Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferinde mutlu sona ulaştı

    Beşiktaş, Şenol Güneş’in çok istediği transferde mutlu sona ulaştı. Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu’nun menajeri anlaşmayı tamamlamak için İstanbul’a geldi. İşte sizler için derlediğimiz 9 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Halil imzayı atıyor

    Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, hücum hattına bir süredir takviye yapmak için görüşmeler yapıyordu. Siyah-Beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in de talebi doğrultusunda İngiliz ekibi Brentford'un formasını giyen Halil Dervişoğlu ile el sıkıştı. Futbolcunun menajeri, transfer görüşmelerini sonuçlandırmak için İstanbul'a geldi. Bu transfer hamlesinin, hücum hattındaki rekabeti artırması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'ın futbolcuya 600 bin Euro bonus ödemesi yapacağı, Brentford'a ise bir sonraki satıştan yüzde 25 pay verileceği öğrenildi. Daha önce 1,5 sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Halil Dervişoğlu, çıktığı 40 Süper Lig maçında 7 gol atıp, 3 de asist yaptı. Geçen sezonu Burnley'de kiralık geçiren Halil, İngiltere Championship'te 8 maçta toplam 65 dakika süre alıp 1 gol kaydetti.



    OKEREKE PAZARLIĞI
    Vincent Aboubakar'ın Afrika Kupası için ocak ayında Kamerun'a gitme ihtimalini göz önünde bulunduran Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar Cremonose'de forma giyen David Okereke ile resmi temaslara başladı. Cremonese ile 25 yaşındaki forvet oyuncusu için bonservis bedeli görüşmeleri yapılıyor. Geçen sezon Cremonese ile 38 maça çıkan Okereke, 9 gol attı 3 asist yaptı. Okereke'nin piyasa değeri 4.5 milyon Euro.



    BEŞİKTAŞ'TAN SUAT SERDAR HAMLESİ
    Beşiktaş'ta transfer operasyonları yoğun bir şekilde sürüyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Suat Serdar için harekete geçti. Beşiktaş, Hertha Berlin'e gurbetçi futbolcu Suat Serdar'ın şartlarını sordu. Görüşmenin sonuçları hakkında ise bilgi gelmedi. 26 yaşında ve 1.84 boyunda olan Suat Serdar, merkez orta sahada forma giyiyor. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro civarında olan Suat Serdar'ın, Hertha Berlin küme düştüğü için daha uygun bir maliyetle transfer edilme şansı bulunuyor. 2020 yılında piyasa değeri 20 milyon Euro olan Suat Serdar, Almanya Milli Takım formasını 4 kez giydi.



        GÖZLER ZAHA'NIN KARARINDA
        Fenerbahçe'nin transferi için uğraş verdiği Fildişili kanat oyuncusu Wilfried Zaha'nın transferiyle ilgili kesin kararını gelecek hafta açıklayacağı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği bilinen 30 yaşındaki yıldız futbolcuya İngiltere ve İtalya'dan ciddi teklifler olduğu iddia ediliyor.



        MERT İÇİN YENİ TEKLİF
        Daha önce Sassuolo'nun milli sağ beki Mert Müldür için 2 milyon euro öneren ve bu teklifi reddedilen Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu için teklifini revize edip İtalyan ekibinin kapasını yeniden çalacağı öğrenildi.



        ROTA YENİDEN PASALIC
        Transfer döneminin hareketli takımı Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı- Lacivertliler rotasını daha önce de gündemine gelen bir isme çevirdi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, Atalanta'nın Hırvat orta sahası Mario Pasalic'e teklif yaptı. 28 yaşındaki Hırvat yıldızın şimdilik takımdan ayrılmadığı düşünmediği için ilk teklifi reddettiği belirtildi.

        GASPERİNİ'NİN VAZGEÇİLMEZİ
        Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında forma giyen yıldız futbolcu, Atalanta teknik direktörü Gasperini'nin değişilmez isimlerinden. Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi ile 33 maçta görev almış ve takımına 5 gol, 2 asistlik skor katkısında bulunmuştu. 1.88'lik yıldız Hırvat Milli Takımı'nın formasını da 54 kez giyip ülkesi adına 8 gol kaydetmişti. Yıldız futbolcunun takımı ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek.



            BORNA SOSA HAMLESİ
            Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde edecek bir kadro kurmak için düğmeye basan ve bu doğrultuda transfer hamleleri yapan Galatasaray'da sol bek için temaslar devam ediyor. Avrupa'da ses getiren transferlere imza atan Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, yeni bir operasyon yönetiyor. Timur'un İstanbul'a gelmeden önce Londra'dan Zagreb'e gittiği ve bonservisi Stuttgart'ta olan Borna Sosa'nın menajeriyle görüştüğü ortaya çıktı. 25 yaşındaki Hırvat futbolcu için kulübü Stuttgart'ın 10 milyon Euro bonservis talep ettiği, taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde süreceği öğrenildi. Sol bek ve orta sahanın solunda görev alabilen 1.87 boyundaki futbolcunun kontratı 2025'te bitecek. Geçen sezon Stuttgart'ta 33 maçta 2 gol, 12 asist üreten Sosa'nın Hırvatistan ve Almanya vatandaşlığı bulunuyor.



            RASHICA İÇİN GERİ SAYIM
            Geçen sezon Galatasaray'da 30 maçta forma giyen ve 5 gol, 6 asistlik performans sergileyen Milot Rashica için artık geri sayıma geçildi. Kosova'dan gelen haberlere göre; İngiliz ekibi Norwich City ile Sarı-Kırmızılılar arasındaki transfer görüşmeleri olumlu bir şekilde sonuçlandı. Kosovalı orta saha oyuncusu için anlaşma sağlandığının yakın bir zamanda açıklanacağı ifade edildi.



            ASLAN'DA 4 İSME KESİK
            Avusturya'nın Graz kentinde 18 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek ve üç hazırlık karşılaşmasına çıkacak Galatasaray'ın kamp kadrosunda Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Christian Luyindama yer almadı. Özel uçakla dün Avusturya'ya giden 31 kişilik kadroda, takımdan ayrılması beklenen Olimpiu Morutan ve sakat olan Torreira'nın yer alması dikkati çekti. Öte yandan İstanbul'a gelen Nicolo Zaniolo da yurt dışı kampına götürüldü. Sarı-Kırmızılılar, yarın Kisvarda, 14 Temmuz Cuma günü Austria Wien, 18 Temmuz Salı günü ise Sturm Graz ile karşılaşacak.



                KASAMIZ DOLU BİZİ İZLEYİN
                Galatasaray'ın etkin isimlerinden Metin Öztürk, gelecek sezona dair açıklamalar yaptı ve transferde yürüttükleri stratejiyi, fırtına öncesi sessizliğe benzetti. "Gelecek sezon, geçtiğimiz sezondan daha iyi kadro ile sahaya çıkacağız. Bizim bu sefer kasamız dolu. Kimse merak etmesin bu sessizlik bitecek" diyen Metin Öztürk, yöneticilerden Erden Timur'un yürüttüğü transfer operasyonunun ses getireceğine inanıyor. Sarı-Kırmızılı yönetici ayrıca, "Sadece Boey, Nelsson değil, takımda hemen hemen herkese transfer teklifi gelmiş durumda. Biz Şampiyonlar Ligi'ni istiyoruz. Onun için bu sezon oyuncu satma sezonu değil. Ocak'a kadar oyuncularımızı tutmak istiyoruz" dedi.



                KIRAN KIRANA SZALAI PAZARLIĞI
                Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai'ye Almanya'dan Union Berlin ve Hoffenheim kulüpleri talip oldu. Alman basınında Kicker'in haberine göre, Bundesliga ekibi Union Berlin gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başlarken, Fenerbahçe ile stoper oyuncusu Szalai için görüşmeleri de hızlandırdı. Union Berlin'in Macar oyuncu için sarı-lacivertli kulübe 12 milyon Euro önerdiği iddia edilirken, Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi 20 milyon Euro. Bir başka Alman ekibi Hoffenheim'ın da Szalai için devrede olduğu ve Union Berlin ile aynı teklifi yaptığı da gelen haberler arasında. Szalai, Bundesliga'da oynamaya sıcak baksa da Fenerbahçe'nin talep ettiği 20 milyon Euro bonservis ücretinde ne kadarlık bir fedakarlık yapacağı da merak konusu. Kulübe yakın kaynaklar Fenerbahçe'nin 18 milyon Euro'ya kadar inebileceğini öngörüyor.

                BREZİLYA'DAN GOMES İDDİASI
                Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için Fenerbahçe, transferde düğmeye bastı. Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından orta saha ve özellikle 10 numaralı bölgeye ağırlık veren Fenerbahçe Brezilyalı genç yetenek Marlon Gomes'le ilgileniyor. Brezilya basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, 19 yaşındaki genç yıldız için Vasco de Gama kulübüyle menajerler vasıtasıyla iletişim kurdu. Piyasa değeri 3 milyon Euro civarında olan oyuncu içen Fenerbahçe'nin girişimlerinin sürdüğü ve potansiyeli yüksek olan 10 numarayı Sarı-Lacivertli kurmayların çok istediği vurgulandı. 19 yaşında ve 1.76 boyunda olan Marlon Gomes 10 numara dışında merkez orta sahada da forma giyebiliyor.

                F.BAHÇE'NİN RAKİBİ ZENİT
                F.Bahçe, 9-15 Temmuz'da düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere geldiği Rusya'nın St. Petersburg şehrinde ilk antrenmanını yaptı. Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı olduğu için takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan idman sırasında helikopterlerin uçtuğu gözlendi. Kanarya bugün 19.30'da Zenit ile maç yapacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

                GÜNAY AN MESELESİ
                Yerli bir kaleci almak isteyen Cimbom, bonservisi Süper Lig ekibi Gaziantep FK'da bulunan Günay Güvenç'i kadrosuna katmak istiyor. Kariyerine G.Saray'da devam etmek istediğini Antep yönetimine bildiren Güvenç, kulüpler arasındaki anlaşmayı bekliyor. 32 yaşındaki eldiven, bir aksilik olmazsa önümüzdeki günlerde Aslan'ın yurt dışı kampına katılacak.

                FENER'iN BEKLENTİSİ 10 EURO MİLYON
                Fenerbahçe yönetimi, Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın 7.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu Michy Batshuayi'nin fiyatını belirledi. Sarı- Lacivertli takım 29 yaşındaki yıldız futbolcuyu 10 milyon Euro'nun altında bir paraya göndermeyecek. Belçikalı yıldızın da burada mutlu olduğu ayrılmak istemediği gelen haberler arasında. Yeni sezonda Boşnak golcü Edin Dzeko ile forma savaşı verecek olan Batshuayi geçen sezonu 20 gol, 2 asistle tamamlamıştı. Batsman'in Fenerbahçe ile kontratı 2025'te bitecek

                BECAO'DAN VAZGEÇİLDİ
                Udinese'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'yu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe Çizme ekibine bonuslarla birlikte 9 milyon euro teklif etmişti. İtalyan ekibinin bu teklifi reddetmesinin ardından Sarı-Lacivertliler'in stoperdeki rotasını Djiku'ya çevirdiği ifade edildi.

                MİLSON'UN YENİ ADRESİ İSRAİL
                Geçen sezon Ankaragücü'nde kiralık oynayan ve bonservisi Rus ekibi Nizhniy Novgorod'da bulunan 23 yaşındaki Angolalı kanat oyuncusu Milson, Maccabi Tel Aviv'le 3 yıllık sözleşme imzaladı.

                RENNES'DEN ENZO HAMLESİ
                Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Lor-i ent'dan 23 yaşındaki orta saha Enzo Lee Fee'yi 25 milyon euro karşılığında transfer etti. Yapılan açıklamada oyuncu ile 5 yıllık kontrat imzalandığı belirtildi.

                PANA SLOUKAS'I AÇIKLADI
                Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, Olympiakos'tan ayrılan Yunan guard Kostas Sloukas'ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Yıldız basketbolcunun adı eski takımı Fenerbahçe Beko ile anılıyordu.

                SAMSUNSPOR'A ÇADLI FORVET
                Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, Çadlı forvet Marius Mouandilmadji'yi kadrosuna kattı. Son olarak Belçika ekibi Seraing forması giyen 25 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

                İNGİLTERE ŞAMPİYON
                Avrupa U21 Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 1-0 yenen İngiltere, şampiyon oldu. Golü 45+4'te Curtis Jones attı. İspanya, 90+9'da Abel Ruiz ile penaltı kaçırdı. İngiltere 39 yıl sonra kupayı aldı.

                HATAY'IN RAKİBİ HULL CİTY
                Deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışan Hatayspor, bugün özel maçta İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşacak. Bursa'da 19.30'da başlayacak maçın tüm bilet gelirlerinin Hatayspor'a ait olacağı ifade edildi.

                PENDİKSPOR'DAN ÜÇ İMZA
                Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, üç transfer açıkladı. Galatasaray'dan ayrılan sol bek Emre Taşdemir, Eyüp'ten kopan kanat oyuncusu Halil Akbunar ve Braga'dan Nuno Sequeira imzayı attı.

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