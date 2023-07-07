Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşmesindeki müthiş detay! 500 milyon Euro'ya...

Fenerbahçe'deki performansıyla dünyanın en büyük kulüplerinin radarına giren 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler dün yuvadan uçtu. Arda Güler Real Madrid'in gönderdiği özel uçakla Madrid'in yolunu tuttu. Arda Güler havalimanındayken Fenerbahçe'den Real Madrid ile görüşmelerin başladığına dair KAP açıklaması geldi. Arda Güler bugün Valdebebas bölgesindeki tesislerde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in katılacağı törenle saat 13.00'te resmi imzayı atacak.
20 MİLYON PEŞİN, 10 MİLYON BONUS
Arda bugün Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalayacak. Genç futbolcunun yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin ise 500 milyon Euro olacağı öğrenildi. Fenerbahçe de bu transferden kasasına 20 milyon Euro peşin para ile birlikte 10 milyon Euro bonus koyacak. Sarı-Lacivertliler bunun dışında bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacak.
REAL MADRİD'DEKİ 4. TÜRK FUTBOLCU
Arda, Real'de oynayacak 4. Türk olacak. Daha önce Mesut Özil, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin, eflatun- beyazlı formayı terletmişti.