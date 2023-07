Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşmesindeki müthiş detay! 500 milyon Euro'ya...

Fenerbahçe'deki performansıyla dünyanın en büyük kulüplerinin radarına giren 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler dün yuvadan uçtu. Arda Güler Real Madrid'in gönderdiği özel uçakla Madrid'in yolunu tuttu. Arda Güler havalimanındayken Fenerbahçe'den Real Madrid ile görüşmelerin başladığına dair KAP açıklaması geldi. Arda Güler bugün Valdebebas bölgesindeki tesislerde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in katılacağı törenle saat 13.00'te resmi imzayı atacak.