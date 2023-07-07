Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşmesindeki müthiş detay! 500 milyon Euro'ya...





20 MİLYON PEŞİN, 10 MİLYON BONUS

Arda bugün Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalayacak. Genç futbolcunun yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin ise 500 milyon Euro olacağı öğrenildi. Fenerbahçe de bu transferden kasasına 20 milyon Euro peşin para ile birlikte 10 milyon Euro bonus koyacak. Sarı-Lacivertliler bunun dışında bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacak.