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    Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşmesindeki müthiş detay! 500 milyon Euro'ya...

    Türk futbol tarihinin en flaş transferlerinden birisini gerçekleştiren Arda Güler için bugün 13.00’te tesislerde imza töreni yapılacak. Törene Başkan Perez de katılacak. İspanyol devi, F.Bahçe'den 20 milyon Euro+10 milyon Euro bonus karşılığında aldığı genç yıldızın sözleşmesine 500 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli koyacak...

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    500 milyon Euro’luk Türk yıldız

    Fenerbahçe'deki performansıyla dünyanın en büyük kulüplerinin radarına giren 18 yaşındaki genç yıldız Arda Güler dün yuvadan uçtu. Arda Güler Real Madrid'in gönderdiği özel uçakla Madrid'in yolunu tuttu. Arda Güler havalimanındayken Fenerbahçe'den Real Madrid ile görüşmelerin başladığına dair KAP açıklaması geldi. Arda Güler bugün Valdebebas bölgesindeki tesislerde Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in katılacağı törenle saat 13.00'te resmi imzayı atacak.



    20 MİLYON PEŞİN, 10 MİLYON BONUS
    Arda bugün Real Madrid'le 6 yıllık sözleşme imzalayacak. Genç futbolcunun yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin ise 500 milyon Euro olacağı öğrenildi. Fenerbahçe de bu transferden kasasına 20 milyon Euro peşin para ile birlikte 10 milyon Euro bonus koyacak. Sarı-Lacivertliler bunun dışında bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacak.



    REAL MADRİD'DEKİ 4. TÜRK FUTBOLCU
    Arda, Real'de oynayacak 4. Türk olacak. Daha önce Mesut Özil, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin, eflatun- beyazlı formayı terletmişti.



        BU KARARI ALMAM GEREKİYORDU
        Veda mesajı yayınlayan Arda Güler, "Türk gençlerinin istediklerinde her şeyi başarabileceğini kanıtlayabilmek için bu kararı almam gerekiyordu. Her zaman kalbimde olacaksın Fenerbahçem" dedi. Fenerbahçe kulübü Arda Güler için veda mesajı yayınladı. "Yolun açık olsun Arda" başlıklı yazıda duygusal ifadeler yer aldı.



        FENERLİ'NİN CANI YANDI!
        Arda, beklenenden daha iyi bir paraya gitse de sosyal medyada Fenerliler hiç de mutlu değildi.



        HOŞ GELDİN ARDA GÜLER
        Real Madrid'den dün resmi açıklama geldi. 'Hoş geldin Arda' başlıklı yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile Arda Güler'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken oyuncu ile 6 yıllık sözleşme imzalanacağı ifade edildi. İmza töreni bugün 13.00'te.

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