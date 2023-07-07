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    • Spor
    • 07.07.2023 17:03
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    • 07.07.2023 17:16
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    Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler'in imza törenini gözyaşlarıyla izledi! İşte o anlar...

    Süper Lig rekoru kırarak Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, tüm Türkiye'nin büyük bir gurur yaşamasına vesile oldu. Sarı lacivertli futbolcular da Arda'nın basın toplantısını izlerken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte o görüntüler...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler’in imza törenini gözyaşlarıyla izledi! İşte o anlar...

    Bir süredir transfer döneminin gözdesi haline gelen Arda Güler, bugün gerçekleştirilen imza törenin ardından Real Madrid'e resmi olarak imzayı attı. Arda Güler, bu transferin ardından Real Madrid tarihinde forma giyen 3'üncü Türk oldu.
    Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler’in imza törenini gözyaşlarıyla izledi! İşte o anlar...

    HAMİT VE NURİ'DEN SONRA SIRA ARDA GÜLER'DE

    İspanya LaLiga ekibi Real Madrid'e 6 yıllık imza atan Arda Güler, Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'den sonra kulüp tarihindeki 3'üncü Türk oyuncu oldu. Daha önce Real Madrid'te şu an ki Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Hamit Altıntop ve Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin de forma giydi.

    Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler’in imza törenini gözyaşlarıyla izledi! İşte o anlar...

    2011-2012 sezonunda Almanya temsilcisi Bayern Munih'ten Real Madrid'e bedelsiz transfer olan Hamit Altıntop, 12 maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Aynı sezon Nuri Şahin ise Alman ekibi Borussia Dortmund'tan Real Madrid'e 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Madrid formasıyla 10 maçta görev yapan Nuri Şahin, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
        Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler’in imza törenini gözyaşlarıyla izledi! İşte o anlar...

        Öte yandan Hamit Altıntop ve Nuri Şahin, 2011-2012 sezonunu İspanya Kral Kupası şampiyonu olarak tamamladı.
        Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler’in imza törenini gözyaşlarıyla izledi! İşte o anlar...

        BU SENE LA LİGA'DA 4 TÜRK OYUNCU GÖREV YAPACAK

        2023-2024 sezonunda İspanya LaLiga ekiplerinin kadrolarında 4 Türk oyuncu yer alacak. Getafe forması giyen Enes Ünal, Valencia forması giyen Cenk Özkaçar, Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü ve Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler yeni sezonda LaLiga'da mücadele edecek.
        Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler’in imza törenini gözyaşlarıyla izledi! İşte o anlar...

        FUTBOLCULARI DA AĞLATTI!

        Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in imza törenini sarı lacivertli futbolcular da canlı olarak takip etti.
            Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler’in imza törenini gözyaşlarıyla izledi! İşte o anlar...

            Bu anlarda Arda ile altyapıda uzun süre beraber oynayan Yiğit Efe Demir gözyaşlarına hakim olamadı. Yiğit Efe'yi Mert Hakan Yandaş teselli etti.
            Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler’in imza törenini gözyaşlarıyla izledi! İşte o anlar...

            İşte o görüntüler...
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            Haberler Spor Fenerbahçeli futbolcular Arda Güler'in imza törenini gözyaşlarıyla izledi! İşte o anlar...
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