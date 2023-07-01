Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.07.2023 14:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2023 14:58
    ABONE OL

    F1 Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

    Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 10. ayağı Avusturya Grand Prix'sine, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen ilk sıradan başlayacak.

    F1 Avusturya Grand Prix’sinde pole pozisyonu Verstappen’in

    Verstappen, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde düzenlenen sıralama turlarındaki 1 dakika 04.391 saniyelik derecesiyle ilk cebin sahibi oldu.

    Hollandalı sürücünün 0.048 saniye arkasındaki Charles Leclerc (Ferrari) 2'nciliği, pisti liderden 0.190 saniye yavaş turlayan Carlos Sainz (Ferrari) de 3'üncülüğü elde etti.

    Avusturya Grand Prix'sinde sprint yarışı, yarın TSİ 17.30'da gerçekleştirilecek. Sprint mücadelesini ilk 8 sırada bitiren pilotlara, 1'den 8'e kadar puan verilecek.

    71 turluk yarış ise 2 Temmuz Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Kavgada yeni perde!
    Haberler Spor F1 Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
        loading
        SON DAKİKA