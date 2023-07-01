Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 01.07.2023 14:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.07.2023 14:46
    ABONE OL

    FIFA Arda Güler'in attığı golün Puskas ödülüne aday olabileceğini duyurdu

    FIFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Türkiye'nin Galler'i 2-0 yendiği maçtaki Arda Güler'in attığı golün yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülüne aday olabileceğini açıkladı.

    Arda Güler’in golü Puskas’a aday!

    FIFA'dan yapılan sosyal medya paylaşımlarında, Arda Güler'in golü aktarılarak yapılan açıklamada, "Milli futbolcu Arda Güler'den harika bir gol." ifadesi kullanıldı.

    Başka bir paylaşımda ise geçen ay dünya genelinde atılan güzel gollere yer veren FIFA, "Geride bıraktığımız haziran ayında, FIFA Puskas Ödülü'ne aday pek çok gol gördük." değerlendirmesinde bulundu.

    2023 FIFA Puskas Ödülü'ne aday olan goller, resmi olarak henüz açıklanmadı.

    Arda Güler'in Galler maçının 80. dakikasında ceza sahasının dışından vurduğu top ağlarla buluşmuş, maçı Türkiye 2-0 kazanmıştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Kavgada yeni perde!
    Haberler Spor FIFA Arda Güler'in attığı golün Puskas ödülüne aday olabileceğini duyurdu
        loading
        SON DAKİKA