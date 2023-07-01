Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli sporcumuz Bahattin Sofuoğlu, Donington Park'ta Dünya Supersport Şampiyonası antrenmanında kaza geçirdi. Genel sağlık durumu iyi olan sporcumuzun son durumu yarın Tissot Superpole seansından önce yeniden değerlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.
- Spor
- 01.07.2023 14:53
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- Son Güncelleme:
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- 01.07.2023 14:53
Bahattin Sofuoğlu İngiltere'deki antrenmanda kaza geçirdi
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İngiltere'de Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağının bugünkü antrenmanlarında kaza geçirdi.
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