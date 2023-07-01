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    • Spor
    • 01.07.2023 14:53
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    • 01.07.2023 14:53
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    Bahattin Sofuoğlu İngiltere'deki antrenmanda kaza geçirdi

    Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İngiltere'de Dünya Supersport Şampiyonası'nın 6. ayağının bugünkü antrenmanlarında kaza geçirdi.

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    Kavgada yeni perde!
    Haberler Spor Bahattin Sofuoğlu İngiltere'deki antrenmanda kaza geçirdi
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