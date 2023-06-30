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    Cimbom’da Banza sürprizi! Yönetim yıldız futbolcu için Portekiz ekibiyle masada...

    Alternatif forvet transferini ön eleme maçına yetiştirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Braga formasıyla geçen sezon 14 gol atan Simon Banza’yı listesine ekledi. Yönetimin 26 yaşındaki futbolcu için Portekiz ekibiyle masaya oturduğu öğrenildi...

    Cimbom’dan Banza hamlesi

    Mauro Icardi'nin transferi için seferberlik ilan eden Galatasaray bir yandan da alternatif forvet hamlesi yapmak istiyor. Temmuz ayı sonunda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçına mutlaka bu transferi yetiştirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'ın listesine sürpriz bir isim girdi.



    8 MİLYON İSTİYORLAR
    Alınan bilgilere göre Galatasaray, Braga formasını giyen Simon Banza için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon 11'i Portekiz Lig'nde olmak üzere 14 gol atmayı başaran Kongolu forvetin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Braga'nın 1 yıl önce 3 milyon Euro karşılığında Lens'ten transfer ettiği Simon Banza'nın bonservis bedelinin 8 milyon Euro olduğu öğrenildi. Portekiz ekibiyle pazarlıklara başlayan Galatasaray'ın bonuslarla beraber 5 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı belirlendi. Teknik direktör Okan Buruk'un 26 yaşındaki forvetle ilgili çok olumlu görüşlerinin olduğu ve bu transferin mutlaka bitirilmesini istediği de ifade edildi.

    SON İKİ SEZONDA COŞTU
    Kariyerinin son döneminde önemli bir çıkış yakalayan Banza 2021-2022 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Famaliçao'da 14 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Bu performansı sonrası Portekiz'in iddialı takımlarından Braga'ya transfer olan yıldız futbolcu başarılı grafiğini sürdürdü. Banza, performansıyla ünlü scoutları peşine taktı.



        Teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit ile Simon Banza'nın Instagram üzerinden takipleşmesi dikkat çekiyor. Daha önce birçok kez Ali Yiğit'in takibe aldığı isimlerin transfer gündemine girmesi, "Banza yakında geliyor" iddialarını gündeme getirdi.

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