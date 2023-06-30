Cimbom’da Banza sürprizi! Yönetim yıldız futbolcu için Portekiz ekibiyle masada...





8 MİLYON İSTİYORLAR

Alınan bilgilere göre Galatasaray, Braga formasını giyen Simon Banza için harekete geçti. Geçtiğimiz sezon 11'i Portekiz Lig'nde olmak üzere 14 gol atmayı başaran Kongolu forvetin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Braga'nın 1 yıl önce 3 milyon Euro karşılığında Lens'ten transfer ettiği Simon Banza'nın bonservis bedelinin 8 milyon Euro olduğu öğrenildi. Portekiz ekibiyle pazarlıklara başlayan Galatasaray'ın bonuslarla beraber 5 milyon Euro'luk bir teklif hazırladığı belirlendi. Teknik direktör Okan Buruk'un 26 yaşındaki forvetle ilgili çok olumlu görüşlerinin olduğu ve bu transferin mutlaka bitirilmesini istediği de ifade edildi.