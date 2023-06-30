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    • Spor
    • 30.06.2023 21:28
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    • 30.06.2023 21:28
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    Hollandalı Teknik Direktör Patrick Kluivert, Adana Demirspor için İstanbul'a geldi

    Vincenzo Montella ile yollarını ayıran Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile anlaşmaya vardı. Son detayları görüşmek için İstanbul'a gelen 46 yaşındaki teknik adam 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

    takvim.com.tr
    Adana Demirspor’un yeni hocası imzaya geldi

    Adana Demirspor'un teknik direktörlük görevi için görüştüğü Patrick Kluivert, İstanbul'a geldi.

    "ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDILAR"
    Hollandalı teknik adam, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, daha imzaları atmasalar da anlaşmaya çok yakın olduklarını söyledi.

    Kluivert, Adana Demirspor'un ligde 4. olarak büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, "Özellikle son iki senede çok iyi bir iş çıkardılar. Onları daha iyi bir konuma getirmek istiyorum. Güzel bir iş çıkarmak ve Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum." diye konuştu.

    Kluivert, kendisini bekleyen araçla havaalanından ayrıldı.

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