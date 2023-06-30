Hollandalı Teknik Direktör Patrick Kluivert, Adana Demirspor için İstanbul'a geldi

Kluivert, Adana Demirspor'un ligde 4. olarak büyük bir başarı elde ettiğini vurgulayarak, "Özellikle son iki senede çok iyi bir iş çıkardılar. Onları daha iyi bir konuma getirmek istiyorum. Güzel bir iş çıkarmak ve Türk futboluna katkıda bulunmak istiyorum." diye konuştu.