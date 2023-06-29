Trabzonspor'un yeni transferleri Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, Trabzon'a geldi





FERNANDEZ: DOĞRU KARAR ALDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM

Transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini ifade eden Joaquin Fernandez, "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte olmaktan mutluyum. Kararımız hızlı gelişti. Başarılar kazanabilmek ve başlamak adına sabırsızlanıyorum. Herhangi bir takıma gitmeden önce kulüple ilgili bilgiler almak istersiniz. Ben de takibi burada daha önce oynayan ve şu anda oynayan futbolcularla konuşma fırsatı buldum. Burada olmaktan dolayı, Trabzonspor renkleriyle oynamaktan çok mutluyum. Transfer süreci çok hızlı gelişti. Hocamızla ve burada oynayan takım arkadaşlarımla görüşme imkanım oldu. Sonrasında karar almak kolay oldu. Görüşmeler sonrasında doğru karar aldığımı düşünüyorum. Şampiyonlukla ilgili çok video gördüm. Onları tekrar yaşamak için buradayım. 20 numara giyeceğim" ifadelerini kullandı.