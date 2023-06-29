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    • 29.06.2023 23:57
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    • 29.06.2023 23:58
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    Trabzonspor'un yeni transferleri Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, Trabzon'a geldi

    Trabzonspor'un yeni transferleri Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, Trabzona ayak bastı. Taraftara teşekkür eden Orsic, "Burada olmaktan mutluyum. Umarım birlikte çok iyi bir sezon geçireceğiz" ifadelerini kullanırken, Joaquin Fernandez, "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte olmaktan mutluyum. Kararımız hızlı gelişti. Başarılar kazanabilmek ve başlamak adına sabırsızlanıyorum" dedi.

    DHA
    Fırtına’nın yeni transferleri Trabzon’a geldi

    Trabzonspor'un yeni transferleri Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, yeni sezon hazırlıklarına katılmak için Trabzon'a geldi.

    FIRTINA'NIN YENİ TRANSFERLERİ TRABZON'A GELDİ I VİDEO İZLE



    Yeni sezon öncesinde transferler çalışmalarına devam eden Trabzonspor, stoper Joaquin Fernandez ve kanat forvet Mislav Orsic ile anlaşma sağladı. Dün akşam İstanbul'a giden futbolcular, sağlık kontrolünden geçtikten sonra bu akşam saat 22.00 sıralarında tarifeli uçakla Trabzon'a geldi. Bordo mavili taraftarlar, takımlarının yeni oyuncularını havalimanı çıkışında tezahüratlar ve çiçekle karşıladı.



    ORSİC: HOCAMIZIN ETKİSİ VAR
    Havalimanı çıkışında konuşan Mislav Orsic, taraftarların sıcak karşılaması karşısında etkilendiğini belirtti. Taraftara teşekkür eden Orsic, "Burada olmaktan mutluyum. Umarım birlikte çok iyi bir sezon geçireceğiz. Hocamızla beraber çalışmıştık zaten. Bu kararı almamda hocamızın etkisi var. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte olmaktan mutluyum. Doğrusunu söylemek gerekirse şehirle alakalı çok soru sormadım. Ufak detayları konuştuk. Burada olmaktan mutluyum. Ben burada futbol oynamaya geldim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Muhtemelen 99 numarayı giyeceğim. Uğurlu rakamım diyebiliriz. Türk.e'yi öğrenmeye çalışacağım" dedi.



        FERNANDEZ: DOĞRU KARAR ALDIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM
        Transfer sürecinin çok hızlı geliştiğini ifade eden Joaquin Fernandez, "Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte olmaktan mutluyum. Kararımız hızlı gelişti. Başarılar kazanabilmek ve başlamak adına sabırsızlanıyorum. Herhangi bir takıma gitmeden önce kulüple ilgili bilgiler almak istersiniz. Ben de takibi burada daha önce oynayan ve şu anda oynayan futbolcularla konuşma fırsatı buldum. Burada olmaktan dolayı, Trabzonspor renkleriyle oynamaktan çok mutluyum. Transfer süreci çok hızlı gelişti. Hocamızla ve burada oynayan takım arkadaşlarımla görüşme imkanım oldu. Sonrasında karar almak kolay oldu. Görüşmeler sonrasında doğru karar aldığımı düşünüyorum. Şampiyonlukla ilgili çok video gördüm. Onları tekrar yaşamak için buradayım. 20 numara giyeceğim" ifadelerini kullandı.



        Bordo mavililerin yarın başlayacak çalışmalarına katılacak olan oyuncular, kendilerini bekleyen araçla konaklayacakları otele hareket etti.

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