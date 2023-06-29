Trabzonspor'un yeni transferleri Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un yeni transferleri Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez, yeni sezon hazırlıklarına katılmak için Trabzon'a geldi.
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Yeni sezon öncesinde transferler çalışmalarına devam eden Trabzonspor, stoper Joaquin Fernandez ve kanat forvet Mislav Orsic ile anlaşma sağladı. Dün akşam İstanbul'a giden futbolcular, sağlık kontrolünden geçtikten sonra bu akşam saat 22.00 sıralarında tarifeli uçakla Trabzon'a geldi. Bordo mavili taraftarlar, takımlarının yeni oyuncularını havalimanı çıkışında tezahüratlar ve çiçekle karşıladı.
ORSİC: HOCAMIZIN ETKİSİ VAR
Havalimanı çıkışında konuşan Mislav Orsic, taraftarların sıcak karşılaması karşısında etkilendiğini belirtti. Taraftara teşekkür eden Orsic, "Burada olmaktan mutluyum. Umarım birlikte çok iyi bir sezon geçireceğiz. Hocamızla beraber çalışmıştık zaten. Bu kararı almamda hocamızın etkisi var. Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte olmaktan mutluyum. Doğrusunu söylemek gerekirse şehirle alakalı çok soru sormadım. Ufak detayları konuştuk. Burada olmaktan mutluyum. Ben burada futbol oynamaya geldim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Muhtemelen 99 numarayı giyeceğim. Uğurlu rakamım diyebiliriz. Türk.e'yi öğrenmeye çalışacağım" dedi.