Beşiktaş yıldız avında! Kartal 4 yıldız isim için tekliflerini güncelledi....

HALİL'LE ANLAŞMA TAMAM

Yıldız oyuncunun son kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor. Orta saha transferinde şu an gündeminde olan futbolcular Zenit'ten 30 yaşındaki oyuncu Daler Kuzyaev ve Ozan Tufan. Beşiktaş, Ozan ile olan görüşmelerinde anlaşma zemini yakalarken, Hull City'le de temaslarına devam ediyor. Beşiktaş, forvet bölgesinde alternatif oluşturması için görüştüğü Halil Dervişoğlu ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Ancak kulübü Brendford ile görüşmeler sürüyor. Beşiktaş, İngiliz kulübüne yeni bir teklif sundu. 23 yaşındaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.