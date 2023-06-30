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    Beşiktaş yıldız avında! Kartal 4 yıldız isim için tekliflerini güncelledi....

    Beşiktaş, Ozan Tufan, Halil Dervişoğlu, Djiku ve Kuzyaev için tekliflerini güncelledi. Şenol Güneş de imzaların bir an önce atılması için sabırsızlanıyor...

    Kartal 4 koldan

    Transferin sessiz takımlarından Beşiktaş'ta bayram sonrası büyük bir hareketliliğin yaşanması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, daha önce de görüşmelerde bulunduğu 4 oyuncu için tekliflerini güncelledi.

    Beşiktaş Yönetimi'nin bayram sonrası yıldız oyunculara imza attırması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'da Teknik Direktör Şenol Güneş de transferlerin yeni sezon kampına yetişmesini istiyor. Beşiktaş savunma hattı için bonservisi elinde olan Ganalı stoper Alexander Djiku'ya yeni bir teklif yaptı.

    HALİL'LE ANLAŞMA TAMAM
    Yıldız oyuncunun son kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor. Orta saha transferinde şu an gündeminde olan futbolcular Zenit'ten 30 yaşındaki oyuncu Daler Kuzyaev ve Ozan Tufan. Beşiktaş, Ozan ile olan görüşmelerinde anlaşma zemini yakalarken, Hull City'le de temaslarına devam ediyor. Beşiktaş, forvet bölgesinde alternatif oluşturması için görüştüğü Halil Dervişoğlu ile büyük oranda anlaşma sağladı.

    Ancak kulübü Brendford ile görüşmeler sürüyor. Beşiktaş, İngiliz kulübüne yeni bir teklif sundu. 23 yaşındaki golcünün kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

        2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
        2022 yılında F.Bahçe'den Hull City'ye 3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Ozan Tufan'ın İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Ozan Tufan, 65 kez A Milli Takım formasını giydi.

        322
        Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Ozan Tufan kariyerinde 322 maçta forma giydi. 33 gol atarken 34 asist yaptı. Hull City'de 44 karşılaşmada görev aldı.

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