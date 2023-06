Avrupa basınından 18'lik yıldızımız Arda Güler için övgü dolu sözler: Mücevher bebek!

SOSYAL MEDYA YORUMLARI;

Bu çocuk gerçekten 17.5 milyona serbest kalıyorsa asrın fiyaskosu olur.

Arda Güler'in sol ayağı her türlü sakatlık kaza ve bela için sigortalanmalı.

Arda Güler'in sol ayağı her türlü sakatlık kaza ve bela için sigortalanmalı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN