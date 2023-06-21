Avrupa basınından 18'lik yıldızımız Arda Güler için övgü dolu sözler: Mücevher bebek!

2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Türkiye'nin Galler karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet Avrupa basınınIın da gündemine gelirken özellikle Arda Güler, manşetleri süsledi.
UEFA'nın resmi sitesi Arda Güler'in golünü paylaşırken İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, genç yıldız için 'Mücevher bebek' denildi. Gazetede şu ifadeler kullanıldı: "Hakem Maresca, Türkiye-Galler maçının baş kahramanı. 9. dakikada Zeki Çelik'in pozisyonu için alışılmadık bir incelemeye davet edildi.
SANSASYONEL YILDIZ...
80. dakikada Milan'ın takip ettiği Arda Güler, ceza sahasının dışından harika bir vuruşla topu filelere gönderdi. Bu çocuğun kalitesi tartışılmaz." İngiliz Daily Mail de mücadeleye geniş yer ayırdı.