Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Avrupa basınından 18'lik yıldızımız Arda Güler için övgü dolu sözler: Mücevher bebek!

    Arda Güler’in golü ve performansı Galler galib-i yetinin önüne geçti. İtalyan Corriere dello Sport , Arda için “Mücevher bebek” derken, Daily Mail ise “18 yaşındaki sansasyonel yıldız” ifadesini kullandı.

    Mücevher bebek

    2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Türkiye'nin Galler karşısında aldığı 2-0'lık galibiyet Avrupa basınınIın da gündemine gelirken özellikle Arda Güler, manşetleri süsledi.

    UEFA'nın resmi sitesi Arda Güler'in golünü paylaşırken İtalyan Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, genç yıldız için 'Mücevher bebek' denildi. Gazetede şu ifadeler kullanıldı: "Hakem Maresca, Türkiye-Galler maçının baş kahramanı. 9. dakikada Zeki Çelik'in pozisyonu için alışılmadık bir incelemeye davet edildi.

    SANSASYONEL YILDIZ...
    80. dakikada Milan'ın takip ettiği Arda Güler, ceza sahasının dışından harika bir vuruşla topu filelere gönderdi. Bu çocuğun kalitesi tartışılmaz." İngiliz Daily Mail de mücadeleye geniş yer ayırdı.

        Galler Teknik Direktörü Rob Page için sert eleştiriler kullanılan haberde Arda Güler ve Milli Takım'dan övgüyle bahsedildi. Daily Mail gazetesinde "10 kişi kalan Galler, Avrupa futbolunun olağanüstü umutlarından birinin harika bir şutuyla hak ettiği şekilde kaybetti. Türkiye'nin 18 yaşındaki sansasyonel yıldızı Arda Güler ve yedek oyuncu Umut Nayir ev sahibine maçı kazandırdı" ifadelerine yer verildi.

        YILIN HIRSIZLIĞI!
        Arda Güler için dijital platformlarda inanılmaz yorumlar yapıldı. Atılan bir mesajda, "Arda'nın adı Ardinho olsaydı şimdi değeri 100 milyon Euro alacaktı. Ama adı Arda olduğu için bir kulüp onu 17. milyon Euro'ya alabilecek. Yılın hırsızlığıdır bu" denildi. Arda için sadece Türkiye'de değil yabancı platformlarda da yorumlar yapıldı. Birkaç yıl içinde Avrupa'da herkesin Arda Güler'in adını ezberleyeceği ifade edildi.
        Birkaç yıl içinde Avrupa'da herkes Arda Güler'in adını ezberleyecek.

        SOSYAL MEDYA YORUMLARI;
        Bu çocuk gerçekten 17.5 milyona serbest kalıyorsa asrın fiyaskosu olur.
        Arda Güler'in sol ayağı her türlü sakatlık kaza ve bela için sigortalanmalı.
        Arda Güler'in sol ayağı her türlü sakatlık kaza ve bela için sigortalanmalı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Benim Güzel Ailem
        Haberler Spor Avrupa basınından 18'lik yıldızımız Arda Güler için övgü dolu sözler: Mücevher bebek!
            loading
            SON DAKİKA