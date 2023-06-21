Avrupa basınından 18'lik yıldızımız Arda Güler için övgü dolu sözler: Mücevher bebek!

YILIN HIRSIZLIĞI!

Arda Güler için dijital platformlarda inanılmaz yorumlar yapıldı. Atılan bir mesajda, "Arda'nın adı Ardinho olsaydı şimdi değeri 100 milyon Euro alacaktı. Ama adı Arda olduğu için bir kulüp onu 17. milyon Euro'ya alabilecek. Yılın hırsızlığıdır bu" denildi. Arda için sadece Türkiye'de değil yabancı platformlarda da yorumlar yapıldı. Birkaç yıl içinde Avrupa'da herkesin Arda Güler'in adını ezberleyeceği ifade edildi.

Birkaç yıl içinde Avrupa'da herkes Arda Güler'in adını ezberleyecek.