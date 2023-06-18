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    Fenerbahçe’de Mali Genel Kurul’a olaylar damga vurdu

    Başkan Ali Koç’un konuşması kesilince toplantıya 15 dakika ara verildi. Salonda sert tartışmalar yaşandı. Tekrar kürsüye gelen Koç, eski başkanA ziz Yıldırım’ı “Kendi gibi düşünmeyenleri hainlikle suçluyor”diye eleştirdi.

    Ali Koç’a büyük isyan

    Fenerbahçe Olağan Mali Kongresi, yüksek gerilime sahne oldu. Özellikle Başkan Ali Koç'un kürsüye gelip konuşmaya başlamasından sonra bir grup sık sık protestolarla müdahalede bulundu.



    ORTAM ÇOK GERİLDİ
    Başkan Ali Koç, konuşmasını keserek, ortamın sakinleşmesini bekledi. Kongreyi yöneten Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın tüm çabaları da protestocuları sakinleştirmeye yetmeyince 15 dakika ara verildi. Ali Koç'un konuşmasına sürükli müdahaleler gelince Uğur Dündar, "Benim anladığım kadarıyla provakasyon yapmak için buraya gelenler var. Çok ayıp" dedi. Salondakiler bir türlü sakinleşmeyince Başkan Ali Koç da "Böyle devam edemem" diyerek tepki gösterdi. Aziz Yıldırım'ın kendisi gibi düşünmeyenleri hainlikle suçladığını kaydeden Koç, "Bu, kürsüde konuşulsun deyip kendiniz gelmediniz... Pantolon düzeltme hareketi yapmışım. Ben bunu her gün yapıyorum. Benim aklımdan geçmedi böyle bir şey. Bu kadar mı seviyemiz düştü! Küçümsüyorsunuz Sayın Başkan! Fenerbahçe'ye sponsor olanı değil bir forma alanı da sırtımızda taşırız" sözleriyle eski başkan Aziz Yıldırım'a eleştiride bulundu.



    KOÇ: BİLEREK Mİ YAPIYORUZ ÜYE: EVET BİLEREK YAPIYORSUN
    Başkan Ali Koç, konuşması sırasında, "Lokantalarda eğlenenlere sesleniyorum! Çıkarın bir aday! İçinde bulunduğumuz durumdan acı çekiyoruz. Biz bilerek mi yapıyoruz" dedi. Ali Koç'un bu sözleri sonrası bir üye 'Evet' diye cevap verince, Koç da tepki olarak, "Evet bilerek yapıyoruz, bravo sana" dedi.



        FENERBAHÇE'NİN YENİ HOCASI YERLİ OLACAK
        Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni hocasının yerli olacağını söyledi. Koç, "Bir sürü isimlerle heyecanlandırılıyorsunuz. Bu sene tercihimiz camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmak. Bunun en iyisi olacağını düşünüyoruz" dedi. Koç'un açıklaması sonrası A Spor'a konuşan Volkan Demirel, "Görev verilirse ben hazırım" diyerek F.Bahçe'ye yeşil ışık yaktı.

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        Üvey anne
        Haberler Spor Fenerbahçe’de Mali Genel Kurul’a olaylar damga vurdu
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