Fenerbahçe’de Mali Genel Kurul’a olaylar damga vurdu

Fenerbahçe Olağan Mali Kongresi, yüksek gerilime sahne oldu. Özellikle Başkan Ali Koç'un kürsüye gelip konuşmaya başlamasından sonra bir grup sık sık protestolarla müdahalede bulundu.
ORTAM ÇOK GERİLDİ
Başkan Ali Koç, konuşmasını keserek, ortamın sakinleşmesini bekledi. Kongreyi yöneten Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın tüm çabaları da protestocuları sakinleştirmeye yetmeyince 15 dakika ara verildi. Ali Koç'un konuşmasına sürükli müdahaleler gelince Uğur Dündar, "Benim anladığım kadarıyla provakasyon yapmak için buraya gelenler var. Çok ayıp" dedi. Salondakiler bir türlü sakinleşmeyince Başkan Ali Koç da "Böyle devam edemem" diyerek tepki gösterdi. Aziz Yıldırım'ın kendisi gibi düşünmeyenleri hainlikle suçladığını kaydeden Koç, "Bu, kürsüde konuşulsun deyip kendiniz gelmediniz... Pantolon düzeltme hareketi yapmışım. Ben bunu her gün yapıyorum. Benim aklımdan geçmedi böyle bir şey. Bu kadar mı seviyemiz düştü! Küçümsüyorsunuz Sayın Başkan! Fenerbahçe'ye sponsor olanı değil bir forma alanı da sırtımızda taşırız" sözleriyle eski başkan Aziz Yıldırım'a eleştiride bulundu.
KOÇ: BİLEREK Mİ YAPIYORUZ ÜYE: EVET BİLEREK YAPIYORSUN
Başkan Ali Koç, konuşması sırasında, "Lokantalarda eğlenenlere sesleniyorum! Çıkarın bir aday! İçinde bulunduğumuz durumdan acı çekiyoruz. Biz bilerek mi yapıyoruz" dedi. Ali Koç'un bu sözleri sonrası bir üye 'Evet' diye cevap verince, Koç da tepki olarak, "Evet bilerek yapıyoruz, bravo sana" dedi.