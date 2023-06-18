Fenerbahçe’de Mali Genel Kurul’a olaylar damga vurdu





ORTAM ÇOK GERİLDİ

Başkan Ali Koç, konuşmasını keserek, ortamın sakinleşmesini bekledi. Kongreyi yöneten Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın tüm çabaları da protestocuları sakinleştirmeye yetmeyince 15 dakika ara verildi. Ali Koç'un konuşmasına sürükli müdahaleler gelince Uğur Dündar, "Benim anladığım kadarıyla provakasyon yapmak için buraya gelenler var. Çok ayıp" dedi. Salondakiler bir türlü sakinleşmeyince Başkan Ali Koç da "Böyle devam edemem" diyerek tepki gösterdi. Aziz Yıldırım'ın kendisi gibi düşünmeyenleri hainlikle suçladığını kaydeden Koç, "Bu, kürsüde konuşulsun deyip kendiniz gelmediniz... Pantolon düzeltme hareketi yapmışım. Ben bunu her gün yapıyorum. Benim aklımdan geçmedi böyle bir şey. Bu kadar mı seviyemiz düştü! Küçümsüyorsunuz Sayın Başkan! Fenerbahçe'ye sponsor olanı değil bir forma alanı da sırtımızda taşırız" sözleriyle eski başkan Aziz Yıldırım'a eleştiride bulundu.