Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç'un 5 senede başaramadıkları

Bilhassa evindeki yenilmezlik serisiyle dikkati çeken Fenerbahçe, rakiplerine karşı bu üstünlüğünü koruyamazken, son 5 sezonda Beşiktaş ve Galatasaray ile yaptığı 20 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Bu karşılaşmalarda 7 kez yenilmekten kurtulamayan Fenerbahçe, 10 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.