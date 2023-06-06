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    • 06.06.2023 11:48
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    • 06.06.2023 11:55
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    Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç'un 5 senede başaramadıkları

    Süper Lig'de 2022-23 sezonunun son maçında Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Şampiyonluğu da daha önce ezeli rakibine kaptıran Kanarya, bu sonucun ardından taraftarını kahretti. Aday çıkması halinde seçime gidebileceğini açıklayan Ali Koç'un 5 senede kulübü getirdiği hal ise adayları kaçıracak cinsten. İşte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 5 yılda başaramadıkları...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

    Fenerbahçe'de 4 sezonluk şampiyonluk hasretinin ardından 2018'de büyük umutlarla kulüp başkanlığına seçilen Ali Koç, camianın beklentilerini karşılayamadı.
    Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

    Sarı-lacivertli ekipte Koç'un başkanlık yaptığı 5 sezonda, Galatasaray 2 kez mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in de şampiyonluk yaşadığı 5 senenin ardından Fenerbahçe taraftarlarının şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı.
    Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

    5 SEZONDA 2 KEZ ZİRVEYE YAKLAŞABİLDİ

    Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığındaki ilk sezonunda Süper Lig'i şampiyon Galatasaray'ın 23 puan gerisinde 6. sırada tamamladı.
        Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

        Bir sonraki sezon yine zirvenin uzağında kalan sarı-kanaryalar, şampiyon Başakşehir'in 16 puan altında 7. sırada yer aldı.
        Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

        Süper Lig'de 2020-21 sezonunda ilk kez zirveye yaklaşan Fenerbahçe, aynı puanla ilk iki sırada yer alan Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 2 puan farkla 3. sırada sezonu noktaladı.
        Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

        Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda şampiyon Trabzonspor'un 8 puan gerisinde ikincilikle yetindi.
            Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

            Bu sezon da şampiyonluk yarışını son haftalara dek sürdüren Fenerbahçe'nin klasmandaki yeri, ligin son haftasında oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçına göre şekillenecek. Beşiktaş'ın galibiyeti halinde sezonu 3. sırada tamamlayacak olan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın puan kaybı halinde ikincilik apoleti takacak.
            Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

            DERBİ GALİBİYETİ UNUTULDU

            Başkan Ali Koç'un göreve gelmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin derbi maçlardaki performansı da dibe vurdu.
            Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

            Bilhassa evindeki yenilmezlik serisiyle dikkati çeken Fenerbahçe, rakiplerine karşı bu üstünlüğünü koruyamazken, son 5 sezonda Beşiktaş ve Galatasaray ile yaptığı 20 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Bu karşılaşmalarda 7 kez yenilmekten kurtulamayan Fenerbahçe, 10 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
                Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

                Derbi karşılaşmalara Trabzonspor'la yapılan müsabakalar da eklendiğinde, Fenerbahçe oynadığı 30 maçta 11 mağlubiyet, 13 beraberlik ve 6 galibiyet aldı.
                Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

                FENERBAHÇE TÜRKİYE KUPASI'NA DA HASRET

                Ligde 9 sezondur şampiyonluk göremeyen Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı da en son 2013 yılında kazandı. Sarı-lacivertliler, söz konusu yılda Trabzonspor'u 1-0 yenerek kupayı müzesine götürmüştü.
                Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

                Bu sezon da finale kalmayı başaran Fenerbahçe, hafta sonunda yapılacak müsabakada Başakşehir'le kupa için kozlarını paylaşacak. Sarı-kanaryalar bu karşılaşmayı kazanarak en azından taraftarlarını teselli etmek isteyecek.
                    Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

                    Kupayı Başakşehir'in kazanması halinde Fenerbahçe'nin kupa hasreti 10 sezona çıkacak ve Ali Koç yönetiminde Fenerbahçe'nin 5 sezonu kupasız tamamlanacak.
                    Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

                    5 SEZONDA 46'SI YABANCI 78 FUTBOLCU TRANSFER EDİLDİ

                    Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, 5 sezonda 46'sı yabancı olmak üzere 80 yeni futbolcuyla mukavele imzaladı.
                    Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

                    Başkan Koç'un ilk senesinde sarı-lacivertliler 17 transfer yaptı.
                        Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

                        2019-20 sezonunda 14 oyuncuyu renklerine bağlayan sarı kanaryalar, bir sonraki sene kadroya tam 22 futbolcu dahil etti.
                        Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

                        Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda takımı 9 kişiyle takviyelerken geride bıraktığımız sezonda da 16 oyuncu ile el sıkıştı
                        Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

                        5'İ AS 11 TEKNİK DİREKTÖR GÖREV YAPTI

                        Fenerbahçe'de 2018 yılında göreve gelen Ali Koç, ilk sezonda takımı Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'ya emanet etse de Cocu'nun sarı-lacivertlilerdeki görevi sadece 4 ay sürdü.
                            Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

                            Sezon içinde Ersun Yanal'la sözleşme imzalayan sarı-kanaryalar, tecrübeli hocayla da 14 aylık maratonun ardından yollarını ayırdı.
                            Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

                            Ligde 2020-21 sezonuna Erol Bulut'la, 2021-22 sezonuna Portekizli Vitor Pereira ile giriş yapan Fenerbahçe her iki hocayla da sezonu tamamlayamadı.
                            Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

                            Sarı kanaryalar geride bıraktığımız sezona ise Jorge Jesus önderliğinde girdi ve Portekizli teknik adamla sezonu noktaladı. Sadece 1 sezonluk mukavele imzalanan tecrübeli hocayla gelecek sezon yola devam edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.
                                Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

                                Fenerbahçe'de Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut, Pereira ve Jesus'un haricinde Erwin Koeman, Tahir Karapınar, Emre Belözoğlu , İsmail Kartal, Tahir Karapınar ve Zeki Murat Göle de geçici olarak teknik adamlık koltuğuna oturdu.
                                Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

                                BORÇ DA KATLANDI

                                Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere göre, Fenerbahçe'de Futbol AŞ'nin 2017 sezonu sonundaki borcu 2 milyar liraydı. 2022-23 sezonuna gelindiğindeyse ilk 9 aylık verilere göre sarı-lacivertli şirketin borcu 6 milyar liraya ulaştı.
                                Fenerbahçe haberleri | Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç’un 5 senede başaramadıkları

                                2017 sonunda ilişkili taraflardan alacaklar hariç şirketin öz sermayesi (Toplam varlıklar ile toplam yükümlülük arasındaki fark) eksi 1,77 milyar lirayken, bu sezonun ilk 9 ayındaki tabloda bu rakam eksi 4,41 milyar liraya çıkmış durumda.
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                                Haberler Spor Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç'un 5 senede başaramadıkları
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