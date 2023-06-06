Okurken yorulacaksınız! İşte Ali Koç'un 5 senede başaramadıkları

Fenerbahçe'de 4 sezonluk şampiyonluk hasretinin ardından 2018'de büyük umutlarla kulüp başkanlığına seçilen Ali Koç, camianın beklentilerini karşılayamadı.
Sarı-lacivertli ekipte Koç'un başkanlık yaptığı 5 sezonda, Galatasaray 2 kez mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in de şampiyonluk yaşadığı 5 senenin ardından Fenerbahçe taraftarlarının şampiyonluk hasreti 9 yıla çıktı.
5 SEZONDA 2 KEZ ZİRVEYE YAKLAŞABİLDİ
Fenerbahçe, Ali Koç başkanlığındaki ilk sezonunda Süper Lig'i şampiyon Galatasaray'ın 23 puan gerisinde 6. sırada tamamladı.