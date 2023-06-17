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    Aziz Yıldırım Ali Koç’u hedef aldı: 'Başkanlık zenginlik ile alınan bir...'

    Aziz Yıldırım, Ali Koç’u hedef aldı. Genel Kurul yapılması gerektiğini söyleyen Yıldırım, “Başkanlık zenginlik ile alınan bir imtiyaz değildir. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün hedefi ve vizyonu Türkiye Kupası asla olmamıştır” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 17 Haziran tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Ve kılıçlar çekildi

    Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım savaşı yeniden alevlendi. Sarı-Lacivertliler'in eski başkanı Aziz Yıldırım, mali genel kuruldan önce yaptığı açıklamayla Başkan Ali Koç ve yönetimini sert sözlerle hedef aldı. Bir basın açıklaması yapan Aziz Yıldırım, Ali Koç'un derhal olağanüstü genel kurul kararı alması gerektiğini söyledi. Sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe kimseye muhtaç değildir. Muhtaç olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Başkanlık zenginlik ile alınan bir imtiyaz değildir" ifadelerini kullandı. "Maddi ve manevi değerini yıllar önce yitirmiş bir kupa organizasyonun finalinin kazanılması, Fenerbahçe Başkan ve yönetiminin beş yıllık kötü icraatları için bir kurtuluş ümidi asla olamaz" diyen Aziz Yıldırım, genel kurul üyelerini Fenerbahçe'nin geleceğine sahip çıkmaya da davet etti.



    MONTELLA İLE GÖRÜŞME VAKTİ
    Jorge Jesus'un teknik direktörlükten ayrılmasının ardından Fenerbahçe yeni teknik patron için çalışmalarını hızlandırdı. Kanarya'da teknik direktörlük görevi için Lucescu ve Abdullah Avcı'nın da adı geçerken Başkan Ali Koç, bugün ya da yarın İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile görüşecek. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Montella'nın ismi diğer adaylara nazaran ağır basıyor. Koç ile Montella arasındaki görüşmeden anlaşmanın çıkması büyük olasılık. İtalyan basını Fenerbahçe'nin transfer politikasının da Montella tarafından götürüldüğünü bile iddia ediyor.



    ŞAMPİYONDAN BAŞKAN'A ZİYARET
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Galatasaray futbol takımının yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları yer aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan ve Hamza Yerlikaya da görüşmeye eşlik etti.



        DİEGO GOMEZ'DEN ASLAN'A TAKİP
        Transferde adı son dönemlerde Galatasaray ile sıkça anılan ve Libertad forması giyen Paraguaylı futbolcu Diego Gomez'den dikkati çeken bir hamle geldi. 20 yaşında ve 1.85 boyundaki orta saha oyuncusu, sosyal medyadan Galatasaray'ı takibe aldı. Bu sezon 5 maçta 1 gol, 1 asist kaydeden futbolcuya 2 milyon euro değer biçiliyor.



        ZANIOLO GİDERSE ZİYECH GELEBİLİR
        G.Saray Başkanvekili Erden Timur, A Spor'un konuğu oldu ve çarpıcı açıklamalar yaptı: "Sol bek ve santrfor önceliğimiz, Şampiyonlar Ligi ön elemesine yetiştireceğiz." "Icardi'yi getirebilmek için kendimizi 10'la çarpacağız. Tüm gücümüzü Icardi'ye harcıyoruz." "Rashica transferi Norwich'e bağlı. Zaniolo'ya ciddi teklifler var, giderse Hakim Ziyech alternatif olabilir."



        CİMBOM'DAN BERKAY HAMLESİ
        Alternatifli bir kadro için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Berkay Özcan'ı gündemine aldı. 4.5 milyon euro değer biçilen futbolcunun transferine teknik direktör Okan Buruk'un onay verdiği öğrenildi. Başakşehir 2024'te kontratı bitecek 25 yaşındaki futbolcuyu satmak istiyor. Özcan, son sezon 53 maçta 6 gol, 4 asist kaydetti.


        SAISS'TE AYRILIK AN MESELESİ
        Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'e Fransız ekibi Marsilya talip oldu. RMC Sport'un haberine göre; Marsilya, Kartal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun transferinde mesafe kat etti. 33 yaşındaki stopere 2+1 yıllık sözleşme sunulduğu, Beşiktaş'ın ise Saiss için 4 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.


        TRABZON'DA HEDEF RAYYAN BANİYA
        Yurt içi ve dışından birçok ismi takip eden Bordo-Mavililer, stoper transferinde gündemine Karagümrüklü Rayyan Baniya'yı aldı. Trabzonspor yönetimi, transferden olumlu bir sonuç almayı planlıyor. Buna karşın Baniya'nın başka talipleri de var. Özellikle İtalyan ve İngiliz ekipleri de başarılı savunmacıyla ilgileniyor. Ayrıca yurt içinden bazı kulüplerin de Baniya'nın durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Karagümrük ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Baniya, yerli statüsünde oynuyor.


        BJELICA FLAVIO'YU İSTEDİ!
        Bonservisi Trabzonspor'da olan ve Al Taawoun takımında kiralık oynayan merkez orta saha Flavio ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bordo-Mavili ekibin Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica Brezilyalı oyuncunun hazırlık kampına katılmasını istedi. Oyuncuya bu haber iletildi.


        SİVASPOR'DA SEÇİM VAKTİ
        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da genel kurul bugün gerçekleştirilecek. Saat 13.00'te başlayacak genel kurulda 399 delege oy kullanacak. Sivas'ın başkanı Mecnun Otyakmaz seçimde yeniden aday olduğunu açıkladı.


        SULTANLAR KANADA'YI DEVİRDİ
        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Mi letler Ligi'ndeki 7. maçında Kanada'yı 3-0 yendi ve 5. galibiyetini elde etti. Sultanlar, yarın saat 12.00'de Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.


        EFES ŞAMPİYONLUK MAÇINDA
        Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde bugün Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes 18.00'de karşılaşacak. Seride 2-0 önde olan Efes maçı kazanırsa, tarihindeki 16. şampiyonluğuna ulaşacak.


        INSİGNE İÇİN SÜRPRİZ İDDİA
        İtalya'dan True News, Napoli'den Toronto'ya giden Lorenzo Insigne'nin Avrupa'ya dönmek istediğini ve G.Saray'ın devrede olduğunu yazdı. Tecrübeli hücumcu bu sezon 3 gol, 2 asist üretti.


        MALİ GENEL KURUL TOPLANIYOR
        Fenerbahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, bugün gerçekleştirilecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak genel kurul, saat 10.30'da başlayacak. Toplantıda, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi genel kurula sunulacak. Denetim kurulunun faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin üyelere sunulmasının ardından bütçe ve ek bütçe okunarak üyelerden onay istenecek.

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        Haberler Spor Aziz Yıldırım Ali Koç’u hedef aldı: 'Başkanlık zenginlik ile alınan bir...'
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