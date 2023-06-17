Aziz Yıldırım Ali Koç’u hedef aldı: 'Başkanlık zenginlik ile alınan bir...'

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım savaşı yeniden alevlendi. Sarı-Lacivertliler'in eski başkanı Aziz Yıldırım, mali genel kuruldan önce yaptığı açıklamayla Başkan Ali Koç ve yönetimini sert sözlerle hedef aldı. Bir basın açıklaması yapan Aziz Yıldırım, Ali Koç'un derhal olağanüstü genel kurul kararı alması gerektiğini söyledi. Sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe kimseye muhtaç değildir. Muhtaç olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Başkanlık zenginlik ile alınan bir imtiyaz değildir" ifadelerini kullandı. "Maddi ve manevi değerini yıllar önce yitirmiş bir kupa organizasyonun finalinin kazanılması, Fenerbahçe Başkan ve yönetiminin beş yıllık kötü icraatları için bir kurtuluş ümidi asla olamaz" diyen Aziz Yıldırım, genel kurul üyelerini Fenerbahçe'nin geleceğine sahip çıkmaya da davet etti.
MONTELLA İLE GÖRÜŞME VAKTİ
Jorge Jesus'un teknik direktörlükten ayrılmasının ardından Fenerbahçe yeni teknik patron için çalışmalarını hızlandırdı. Kanarya'da teknik direktörlük görevi için Lucescu ve Abdullah Avcı'nın da adı geçerken Başkan Ali Koç, bugün ya da yarın İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile görüşecek. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Montella'nın ismi diğer adaylara nazaran ağır basıyor. Koç ile Montella arasındaki görüşmeden anlaşmanın çıkması büyük olasılık. İtalyan basını Fenerbahçe'nin transfer politikasının da Montella tarafından götürüldüğünü bile iddia ediyor.
ŞAMPİYONDAN BAŞKAN'A ZİYARET
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Galatasaray futbol takımının yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları yer aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 53 numaralı Galatasaray forması takdim edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski milli futbolcu Alpay Özalan ve Hamza Yerlikaya da görüşmeye eşlik etti.