Aziz Yıldırım Ali Koç’u hedef aldı: 'Başkanlık zenginlik ile alınan bir...'





ZANIOLO GİDERSE ZİYECH GELEBİLİR

G.Saray Başkanvekili Erden Timur, A Spor'un konuğu oldu ve çarpıcı açıklamalar yaptı: "Sol bek ve santrfor önceliğimiz, Şampiyonlar Ligi ön elemesine yetiştireceğiz." "Icardi'yi getirebilmek için kendimizi 10'la çarpacağız. Tüm gücümüzü Icardi'ye harcıyoruz." "Rashica transferi Norwich'e bağlı. Zaniolo'ya ciddi teklifler var, giderse Hakim Ziyech alternatif olabilir."





CİMBOM'DAN BERKAY HAMLESİ

Alternatifli bir kadro için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Berkay Özcan'ı gündemine aldı. 4.5 milyon euro değer biçilen futbolcunun transferine teknik direktör Okan Buruk'un onay verdiği öğrenildi. Başakşehir 2024'te kontratı bitecek 25 yaşındaki futbolcuyu satmak istiyor. Özcan, son sezon 53 maçta 6 gol, 4 asist kaydetti.



SAISS'TE AYRILIK AN MESELESİ

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss'e Fransız ekibi Marsilya talip oldu. RMC Sport'un haberine göre; Marsilya, Kartal ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncunun transferinde mesafe kat etti. 33 yaşındaki stopere 2+1 yıllık sözleşme sunulduğu, Beşiktaş'ın ise Saiss için 4 milyon Euro bonservis bedeli istediği ifade edildi.



TRABZON'DA HEDEF RAYYAN BANİYA

Yurt içi ve dışından birçok ismi takip eden Bordo-Mavililer, stoper transferinde gündemine Karagümrüklü Rayyan Baniya'yı aldı. Trabzonspor yönetimi, transferden olumlu bir sonuç almayı planlıyor. Buna karşın Baniya'nın başka talipleri de var. Özellikle İtalyan ve İngiliz ekipleri de başarılı savunmacıyla ilgileniyor. Ayrıca yurt içinden bazı kulüplerin de Baniya'nın durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Karagümrük ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Baniya, yerli statüsünde oynuyor.



BJELICA FLAVIO'YU İSTEDİ!

Bonservisi Trabzonspor'da olan ve Al Taawoun takımında kiralık oynayan merkez orta saha Flavio ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bordo-Mavili ekibin Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica Brezilyalı oyuncunun hazırlık kampına katılmasını istedi. Oyuncuya bu haber iletildi.



SİVASPOR'DA SEÇİM VAKTİ

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da genel kurul bugün gerçekleştirilecek. Saat 13.00'te başlayacak genel kurulda 399 delege oy kullanacak. Sivas'ın başkanı Mecnun Otyakmaz seçimde yeniden aday olduğunu açıkladı.



SULTANLAR KANADA'YI DEVİRDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Mi letler Ligi'ndeki 7. maçında Kanada'yı 3-0 yendi ve 5. galibiyetini elde etti. Sultanlar, yarın saat 12.00'de Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.



EFES ŞAMPİYONLUK MAÇINDA

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde bugün Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes 18.00'de karşılaşacak. Seride 2-0 önde olan Efes maçı kazanırsa, tarihindeki 16. şampiyonluğuna ulaşacak.



INSİGNE İÇİN SÜRPRİZ İDDİA

İtalya'dan True News, Napoli'den Toronto'ya giden Lorenzo Insigne'nin Avrupa'ya dönmek istediğini ve G.Saray'ın devrede olduğunu yazdı. Tecrübeli hücumcu bu sezon 3 gol, 2 asist üretti.



MALİ GENEL KURUL TOPLANIYOR

Fenerbahçe Kulübü 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, bugün gerçekleştirilecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak genel kurul, saat 10.30'da başlayacak. Toplantıda, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi genel kurula sunulacak. Denetim kurulunun faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin üyelere sunulmasının ardından bütçe ve ek bütçe okunarak üyelerden onay istenecek.