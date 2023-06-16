Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız EURO 2024 elemelerinde gruptaki 3. maçında deplasmanda Letonya ile karşılaştı. Milliler kritik mücadelede sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.
Türkiye'ye galibiyeti getiren goller Abdülkerim Bardakcı, Cengiz Ünder ve 90+6. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.
Letonya'nın gollerini ise Emsis ve Tobers kaydetti. Emsis ayrıca 82. dakikada kırmızı kart gördü ve Letonya'yı 10 kişi bıraktı.
BARDAKCI İLK KEZ FORMAYI GİYDİ!
UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ilk kez ay-yıldızlı forma ile sahaya çıktı.
Aday kadroya daha önce davet edilen ancak sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Abdülkerim, ilk maçında ilk 11'de sahada yer aldı.