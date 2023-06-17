90+Mucize! A Millilerimizden EURO 2024 Elemeleri'nde kritik zafer

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye, üçüncü maçında Letonya'yı mucizevi şekilde 3-2 yendi.
10. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Merih'in savunma dışına uzaklaştırdığı topu ters tarafta Jurkovskis önünde buldu. Bu oyuncunun sert şutunda top savunmadan sekti, ardından önce Ciganiks'in sonra da Uldrikis'in şutlarında kaleci Mert ve savunma gole izin vermedi.
22. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen yüksek topu Merih Demiral indirdi, altı pas önünde kafayı vuran Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.