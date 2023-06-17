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    90+Mucize! A Millilerimizden EURO 2024 Elemeleri'nde kritik zafer

    22’de Abdülkerim perdeyi açtı. 51’de Emsis’i tutamadık. 61’de Cengiz sahne aldı. 90+4’te Tobers 2-2 yaptı. 90+5’te İrfan Can hayati bir galibiyete imza attı. Rakibimiz Galler Ermenistan'a kaybetti. Pazartesi Galler'i yenersek fark 5 olacak.

    90+Mucize

    UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye, üçüncü maçında Letonya'yı mucizevi şekilde 3-2 yendi.

    10. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Merih'in savunma dışına uzaklaştırdığı topu ters tarafta Jurkovskis önünde buldu. Bu oyuncunun sert şutunda top savunmadan sekti, ardından önce Ciganiks'in sonra da Uldrikis'in şutlarında kaleci Mert ve savunma gole izin vermedi.

    22. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sağ kanattan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen yüksek topu Merih Demiral indirdi, altı pas önünde kafayı vuran Abdülkerim Bardakcı meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

        ADETA ÖLÜP ÖLÜP DİRİLDİK!
        İKİNCİ devre çok sancılıydı. 51'de Emsis kafayla beraberliği getirdi: 1-1. 62'de Cengiz plaseyi harika vurdu: 1-2. 83'te Emsis çift sarıdan atıldı. 90+4'te 10 kişiyle Letonya, Tobers'in golüyle 2-2 yaptı. Tam maç bitti derken 90+5'te Barış Alper Yılmaz'ın sağdan kendi çabasıyla yarattığı pozisyonda kaleciden seken topa İrfan Can kafayı vurup 3 puanı getirdi: 2-3.

        KUNTZ: DENGEYİ BULMAK ZORDU
        A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, zorlu geçen maç sonrası konuştu. Alman Teknik Direktör, "Bazı oyuncularımız 2 hafta dinlendi, bazı oyuncularımız daha geçen pazar günü maça çıktı. Merih uzun zamandır oynamıyor, Hakan ile Orkun belki 50'den fazla maça çıktı. O yüzden takım içi dengeyi bulmak biraz zordu. Sonuna kadar savaştık, bırakmadık ve 3 puanı kazandık" diye konuştu.

        Kuntz, Galler maçı içinse, "Bu maçın analizini yaptık. Önemli bir oyuncuları bugün kırmızı kart görmüş (Kieffer Moore) bu da önemli. Ben şu anda Samsun'a gidecek olmanın heyecanını yaşıyorum, harika bir atmosfer olacağı söylendi. Şu anda tek isteğim taraftarlarımızdan bize sonuna kadar destek olmaları. Bu maç artık geride kaldı" diye konuştu.



            2016'DAN BERİ EN GOLCÜ CENGİZ
            Marsilya'da top koşturan Cengiz Ünder, zorlu maçta 2. golümüzü attı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu 48'inci milli maçında 16 gole ulaşmayı başardı. Yıldız futbolcu, 2016 yılından bu yana en çok gol atan oyuncumuz oldu.



            ERMENİSTAN GALLER'İ YIKTI: 2-4
            Türkiye'nin yer aldığı D Grubu'nda Galler sahasında Ermenistan'ı yenildi! İlk iki maçında 4 puan toplayan Galler'in gollerini, 10'da Daniel James ve 72'te Wilson attı. Ermenistan, 19 ve 75'te Zelarrayan, 30 ve 66'da Mamedova'nın golleriyle 4-2 kazandı.



            2014'TEN BERİ İLK!
            Letonya filelerini havalandıran Abdülkerim Bardakcı, Kasım 2014'ten (Serdar Aziz vs Kazakistan) bu yana A Milli Takım formasıyla ilk maçında gol atan ilk stoper oldu.



                ABDÜLKERİM'DEN MÜTHİŞ SİFTAH
                Galatasaray formasıyla harika bir sezon geçiren Abdülkerim Bardakcı, EURO 2024 Elemeleri'nde ilk hafta kadroya çağrılmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, baş ağrısı nedeniyle süre almadan kadrodan çıkarılmıştı. Stefan Kuntz'un lig bitimiyle özel olarak görüştüğü Abdülkerim, yeniden davet edildi. Çağlar Söyüncü'nün sakatlanmasıyla formayı kapan ve ilk A Milli maçına çıkan tecrübeli stoper, nefis bir başlangıç yaptı. Abdülkerim 22. dakikada ceza sahasında kafa golü attı.



                JENERİKLİK GOL GÜME GİTTİ
                Ferdi Kadıoğlu, maçın 40. dakikasında muhteşem bir gol attı. Ancak VAR'ın uyarısı geldi. Gol öncesi Ferdi'nin rakibine faul yaptığını tespit eden maçın hakemi Tamas Bognar, önce golü iptal etti, sonra Ferdi'ye sarı kart çıkardı.

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                Vermem seni ellere
                Haberler Spor 90+Mucize! A Millilerimizden EURO 2024 Elemeleri'nde kritik zafer
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