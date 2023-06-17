90+Mucize! A Millilerimizden EURO 2024 Elemeleri'nde kritik zafer

Kuntz, Galler maçı içinse, "Bu maçın analizini yaptık. Önemli bir oyuncuları bugün kırmızı kart görmüş (Kieffer Moore) bu da önemli. Ben şu anda Samsun'a gidecek olmanın heyecanını yaşıyorum, harika bir atmosfer olacağı söylendi. Şu anda tek isteğim taraftarlarımızdan bize sonuna kadar destek olmaları. Bu maç artık geride kaldı" diye konuştu.