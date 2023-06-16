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    • Spor
    • 16.06.2023 20:53
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    • 16.06.2023 21:39
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    Icardi Galatasaray'da kalacak mı? Erden Timur açıkladı

    Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Galatasaray'da en merak edilen konuların başında, Icardi'nin sarı kırmızılı takımda kalıp kalmayacağı. A Spor canlı yayınına katılan Erden Timur, bu transferle ilgili merak edilenleri ve çok daha fazlasını açıkladı. İşte o sözler...

    takvim.com.tr
    Icardi Galatasaray’da kalacak mı? Erden Timur açıkladı

    Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev alan Erden Timur, A Spor'un konuğu oldu.

    İşte Timur'un başta Icardi olmak üzere merak edilen konular ile ilgili verdiği yanıtlar...
    Icardi Galatasaray’da kalacak mı? Erden Timur açıkladı

    Şampiyonluk yaşadık, daha bu göreve yeni geldik. Çok mutluyuz. Herkese sürekli teşekkür etmek istiyorum. Gönlümden geçen duygu o.
    Icardi Galatasaray’da kalacak mı? Erden Timur açıkladı

    İnancım birinci günden itibaren vardı ve çok netti. Biz elimizden gelen en maksimumunu yapacağız ve haksızlık da yapmayacağız diyorum. Görevin nettir. Bu yüzden çok güzel bir süreç yaşayacağımızı biliyordum.
        Icardi Galatasaray’da kalacak mı? Erden Timur açıkladı

        Transfer zamanı gece 1-2'ye kadar kalıyorduk. Şimdi yine başladı. Ruhen yorgun olmasak da az uyuduğumuz için yorgunluk gibi oluyor. Florya'da geçirdiğimiz zaman evdekinden fazla. Yeni bir ekip olduğumuz için herkesi birbirine yapıştırmak gerekiyor. Abilik, dostluk yapıyorsan en iyi şekilde yapman lazım.
        Icardi Galatasaray’da kalacak mı? Erden Timur açıkladı

        Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde başarısız geçen yıllarımızın sıkıntılarını yaşıyoruz. Her eleme çok zor. Karşılaşacağımız takımların ligleri başlamış oluyor. Futbolda atletik ve fiziksel kapasitesi çok önemli bu takımların da bu tür oyunculara sahip olduğunu gördük.
        Icardi Galatasaray’da kalacak mı? Erden Timur açıkladı

        Play-off'tan çıkmamız kolay olmayacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak Galatasaray'ın en önemli geleneği. O müziği dinletmek için her şeyi yapacağız. tarihte ilk defa bu kadar geç bitiyor lig, ilk defa da bu kadar erken başlıyor.
            Icardi Galatasaray’da kalacak mı? Erden Timur açıkladı

            Amacımız Şampiyonlar Ligi'nde başarı. Bütçemizi onun için hazırladık. O olmazsa, Avrupa Ligi'nde başarı...
            Icardi Galatasaray’da kalacak mı? Erden Timur açıkladı

            Bizim güçlendirmemiz gereken bölgelerimiz var. 13.'lüğün getirdiği psikoloji sonrası oyuncuların geri döndürülmesi zordu. Güçlendirmemiz gereken bölgeleri Şampiyonlar Ligi ön elemelerine yetiştireceğiz.

            Avrupa'da başarılı olabilmek için, olsa daha iyi olur dediğimiz transferler de daha sonra olacak. Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda yapacağız. Kendimizi alkışlatmak için bir şey yapmayacağız. Bu etik dışı bir durum. 2 aşamalı bir transfer stratejisi belirledik.
            Icardi Galatasaray’da kalacak mı? Erden Timur açıkladı

            ERDEN TİMUR'DAN ICARDI CEVABI

            Zeki, çevik, ahlaklı tanımına uyan bir isim. Icardi için gereken neyse onu yapacağız. Ama Suudi Arabistan gerçeği var önümüzde. Icardi kazancının 2 -3 katına oraya gitmez ama nereye kadar çıkarlar biliyorum. Galatasaray açısından bu durum duyugusal açıdan olursa mutlu sonuçla bitecek.
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