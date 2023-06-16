Icardi Galatasaray’da kalacak mı? Erden Timur açıkladı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görev alan Erden Timur, A Spor'un konuğu oldu.
İşte Timur'un başta Icardi olmak üzere merak edilen konular ile ilgili verdiği yanıtlar...
Şampiyonluk yaşadık, daha bu göreve yeni geldik. Çok mutluyuz. Herkese sürekli teşekkür etmek istiyorum. Gönlümden geçen duygu o.
İnancım birinci günden itibaren vardı ve çok netti. Biz elimizden gelen en maksimumunu yapacağız ve haksızlık da yapmayacağız diyorum. Görevin nettir. Bu yüzden çok güzel bir süreç yaşayacağımızı biliyordum.