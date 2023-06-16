Icardi Galatasaray’da kalacak mı? Erden Timur açıkladı

Bizim güçlendirmemiz gereken bölgelerimiz var. 13.'lüğün getirdiği psikoloji sonrası oyuncuların geri döndürülmesi zordu. Güçlendirmemiz gereken bölgeleri Şampiyonlar Ligi ön elemelerine yetiştireceğiz.



Avrupa'da başarılı olabilmek için, olsa daha iyi olur dediğimiz transferler de daha sonra olacak. Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda yapacağız. Kendimizi alkışlatmak için bir şey yapmayacağız. Bu etik dışı bir durum. 2 aşamalı bir transfer stratejisi belirledik.



