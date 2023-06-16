Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Becao derken...

Sezonu Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktörü Jorge Jesus ile yolları ayırdı. Tecrübeli teknik adam ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler yeni teknik direktörünü belirlemek için uğraş veriyor. Teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday Adana Demirspor ile yollarını ayıran Vincenzo Montella… Abdullah Avcı, Mircea Lucescu ve Sergen Yalçın'ın isimleri de Fenerbahçe ile anılıyor.
ORSOLİNİ İÇİN 9 MİLYON EURO
Bir yandan yeni teknik direktörünü arayan bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe sezonun bitmesiyle birlikte yıldız oyuncuları markaja aldı. Sarı-Lacivertliler, son olarak Bologna'nın kanat oyuncusu Orsolini için harekete geçti. La Gazetta dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, İtalyan kanat oyuncusu için Bologna'ya 9 milyon euro teklif etti. Bologna, 15 milyon euro talep ediyor.
SERIE A'DAN BİR TÜRLÜ VAZGEÇMİYOR
Fenerbahçe Yönetimi, Orsolini dışında Udinese'de forma giyen Brezilyalı stoper Becao ve İnter ile sözleşmesi sona eren Bosna Hersekli yıldız golcü Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı ve bu yüzden de dünyaca ünlü yıldızlarla temas kurulduğu belirtildi.