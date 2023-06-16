Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.06.2023 16:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2023 16:34
    ABONE OL

    Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Becao derken...

    Süper Lig'de sezonun bitmesiyle birlikte Süper Lig'in dev kulüpleri transfer çalışmalarına start verdi. Şampiyonluk özlemini bu sezon da dindiremeyen Fenerbahçe, transfer sezonunda oldukça hareketli saatler yaşıyor. Sezon biter bitmez İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent'i imza attıran Fenerbahçe transferde geri adım atmıyor. İşte transferdeki son gelişmeler…

    Onur Koçhan
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Becao derken...

    Sezonu Türkiye Kupası'nı kazanarak tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktörü Jorge Jesus ile yolları ayırdı. Tecrübeli teknik adam ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler yeni teknik direktörünü belirlemek için uğraş veriyor. Teknik direktörlük koltuğu için en güçlü aday Adana Demirspor ile yollarını ayıran Vincenzo Montella… Abdullah Avcı, Mircea Lucescu ve Sergen Yalçın'ın isimleri de Fenerbahçe ile anılıyor.

    Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Becao derken...

    ORSOLİNİ İÇİN 9 MİLYON EURO

    Bir yandan yeni teknik direktörünü arayan bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe sezonun bitmesiyle birlikte yıldız oyuncuları markaja aldı. Sarı-Lacivertliler, son olarak Bologna'nın kanat oyuncusu Orsolini için harekete geçti. La Gazetta dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, İtalyan kanat oyuncusu için Bologna'ya 9 milyon euro teklif etti. Bologna, 15 milyon euro talep ediyor.
    Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Becao derken...

    SERIE A'DAN BİR TÜRLÜ VAZGEÇMİYOR

    Fenerbahçe Yönetimi, Orsolini dışında Udinese'de forma giyen Brezilyalı stoper Becao ve İnter ile sözleşmesi sona eren Bosna Hersekli yıldız golcü Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretine son vermek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı ve bu yüzden de dünyaca ünlü yıldızlarla temas kurulduğu belirtildi.

        Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Becao derken...

        DZEKO VE MONTELLA'NIN MENAJERİ AYNI

        Enner Valencia'nın ayrılmasının ardından forvet pozisyonuna Bosnalı yıldız golcü Edin Dzeko'yu düşünen Kanarya, oyuncunun menajeri Alessandro Lucci'yi İstanbul'a davet etmişti. Aynı zamanda teknik direktör Vincenzo Montella'nın da menajeri olan Lucci'ye, Dzeko teklifi bu görüşmede yapıldı. Fenerbahçe Dzeko'ya iki yıl için 12 milyon euroluk teklif yaptı.

        Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Becao derken...

        BECAO'NUN TAKIM ARKADAŞINA KANCA

        Fenerbahçe'nin son hamlesi ine çok konuşulacak. Montella ile anlaşma zemini arayan Sarı-Lacivertliler rotayı yeniden İtalya'ya kırdı. Sarı-Lacivertliler, Udinese'den kadrosuna katmak istediği Brezilyalı stoper Becao'nun takım arkadaşına kanca attı. Fenerbahçe'nin transferdeki yeni hedefi Jaka Bijol.
        Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Becao derken...

        CSKA'DAN 4 MİLYON EURO'YA ALDILAR

        Geleceğin yıldızı olarak gösterilen 24 yaşındaki Sloven stoper için İtalyan ekibinin kapısını çalmaya hazırlanan Fenerbahçe, oyuncunun menajeriyle de kısa süre içinde temas kuracak. 1.90 mt. boyu, top tekniği ve enerjisiyle İtalya Ligi'nin en dikkat çekici stoperlerinden biri olan Jaka Bijol, geçtiğimiz yıl CSKA Moskova'dan Udinese'ye 4 milyon euroya transfer oldu. 27 kez Sloven Milli Takım formasını giyerken 1 gol atma başarısı gösterdi.

            Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Becao derken...

            JAKA BİJOL'UN TALİPLERİ FAZLA

            Geride kalan sezonda 33 maçta forma giyen Jaka Bijol, 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Genç savunmacıyı, Fenerbahçe dışında İtalya, İngiltere ve İspanya Ligi'nden de talipler var. Avrupa'daki savunma oyuncuları arasında potansiyeli en yüksek oyuncular arasında gösterilen Bijol'un kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Genç yetenek stoper dışında, ön libero pozisyonunda da görev alabiliyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
            Haberler Spor Fenerbahçe'den sürpriz stoper hamlesi! Becao derken...
                loading
                SON DAKİKA