Fenerbahçe’den sürpriz stoper hamlesi! Becao derken...

ORSOLİNİ İÇİN 9 MİLYON EURO



Bir yandan yeni teknik direktörünü arayan bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe sezonun bitmesiyle birlikte yıldız oyuncuları markaja aldı. Sarı-Lacivertliler, son olarak Bologna'nın kanat oyuncusu Orsolini için harekete geçti. La Gazetta dello Sport'un haberine göre Fenerbahçe, İtalyan kanat oyuncusu için Bologna'ya 9 milyon euro teklif etti. Bologna, 15 milyon euro talep ediyor.