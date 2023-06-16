Aziz Yıldırım'dan olay çıkış! Ali Koç'a böyle yüklendi

Yıldırım, yaptığı açıklamada, kulübün 5 yıllık büyük tarihi bir başarısızlık yaşadığını ve bu sebeple güven tazeleme ihtiyacı doğduğunu belirtti.

Koç ve yönetiminin, üstten bakan, kendinde hata görmeyen, başarısızlığı sahiplenmeyen ve hayali düşmanlar arayan bir bakışa sahip olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Tribünlerde istifa sesleri yükselmektedir, takıma ve yönetime güvensizlik had safhadadır. Ali Koç ve yönetimine düşen bu seslere kulak vermek, mazeret ileri sürmeden, güvenoyu alabilmek için olağanüstü genel kurula gitmek ve güven tazelemektir. 'İstenmediğim yerde durmam' diye taraftara söz verenler, daha hangi şekilde istenmedikleri kanaatine varacaklardır?" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un 5 Haziran Pazartesi günü yaptığı "Aday çıkarsa genel kurula gideriz" ifadesine tepki gösteren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bizim fıtratımızda kulübü olağan genel kurula bir yıl süre varken seçim sürecine sokmak gibi hastalıklı bir düşünce olmamıştır. Kulübümüzün geleneklerinde, olağan genel kurula bir yıldan daha uzun bir süre varken, kulübü, seçim sathi mahalline sokma gibi bir gelenek 2018 yılına kadar olmamıştır. 2018 yılında yapılan genel kuruldan bir buçuk yıl önce, bir Konya maçımıza dakikalar kala, kulübümüzü seçim sathi mahalline sokmak, 'forma-kombine almayın, maça gitmeyin' şeklinde propagandalara ön ayak olmak, çanak tutmak, bu şekilde camianın bölünmesine sebebiyet vermek Ali Koç ve yönetiminin bu kulübün içine sokmuş olduğu bir virüstür."