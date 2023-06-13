Fenerbahçe'de Jesus'un ayrılık sürecinde neler yaşandığını TAKVİM açıklıyor! İşte ipler böyle koptu...

ŞİKAYETLER GİDEREK ARTTI

2 ay önce Jesus'la devam etmeyi ciddi şekilde düşünen ve yeni sözleşme teklifinde buluna Başkan Ali Koç sanıldığı gibi kararından şampiyonluğun kaçması nedeniyle vazgeçmedi. TAKVİM, Samandıra'da futbolcular ve tecrübeli teknik adam arasında iletişimin büyük oranda koptuğunu, hatta bazı isimlerin Selahattin Baki ile görüşüp şikayetlerini bizzat dile getirdiğini manşetine taşımıştı. Tesislerdeki ortamın her geçen gün daha kötüye gitmesi ve Jesus- futbolcu ilişkisinin büyük zarar görmesi Başkan Koç'a geri adım attırdı. Ve TAKVİM'in aldığı bilgiye göre ayrılık talebi Jesus'un söylediği gibi kendisinden değil bizzat Koç'tan geldi.