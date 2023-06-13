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    Fenerbahçe'de Jesus'un ayrılık sürecinde neler yaşandığını TAKVİM açıklıyor! İşte ipler böyle koptu...

    2 ay önce Portekizli hocanın önüne yeni sözleşme koyan Ali Koç kaçan şampiyonluk yüzünden değil, Samandıra’daki isyan sesleri nedeniyle ‘devam’ kararından vazgeçti. Ayrılık talebi Jesus’un söylediği gibi kendisinden değil, Antalyaspor maçı sonrası Ali Koç’tan geldi.

    Takvim
    İşte ipler böyle koptu

    Fenerbahçe'de büyük umutlarla başlayan Jorge Jesus dönemi sona erdi. Kupa zaferiyle sonuçlanan Başakşehir maçının ardından ayrılık kararını açıklayan Portekizli hocayı bu sürece saha sonuçlarından çok, saha dışında yaşananlar götürdü.

    ŞİKAYETLER GİDEREK ARTTI
    2 ay önce Jesus'la devam etmeyi ciddi şekilde düşünen ve yeni sözleşme teklifinde buluna Başkan Ali Koç sanıldığı gibi kararından şampiyonluğun kaçması nedeniyle vazgeçmedi. TAKVİM, Samandıra'da futbolcular ve tecrübeli teknik adam arasında iletişimin büyük oranda koptuğunu, hatta bazı isimlerin Selahattin Baki ile görüşüp şikayetlerini bizzat dile getirdiğini manşetine taşımıştı. Tesislerdeki ortamın her geçen gün daha kötüye gitmesi ve Jesus- futbolcu ilişkisinin büyük zarar görmesi Başkan Koç'a geri adım attırdı. Ve TAKVİM'in aldığı bilgiye göre ayrılık talebi Jesus'un söylediği gibi kendisinden değil bizzat Koç'tan geldi.

    30 MAYIS'TA TEBLİĞ EDİLDİ
    Başkan Ali Koç'un 30 Mayıs'ta oynanan Antalyaspor maçının ardından Portekizli adamla görüşerek, "Yeni sezonda devam etmiyoruz" dediği belirlendi.



        TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLANDI
        F.Bahçe dün Jesus ile yolların ayrıldığını açıkladı. Portekizli hoca için teşekkür mesajı yayınladı. Jesus önümüzdeki günlerde S.Arabistan Futbol Federasyonu yetkilileri ile görüşecek. Portekizli hocanın Suudi milli takımının başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'de Jesus'un ayrılık sürecinde neler yaşandığını TAKVİM açıklıyor! İşte ipler böyle koptu...
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