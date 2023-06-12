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    • Spor
    • 12.06.2023 20:26
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    • 12.06.2023 20:30
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    Fenerbahçe'de Jesus'tan boşalan teknik adamlık koltuğuna Montella oturacak! Gözler resmi açıklamada

    Jorge Jesus'un ayrılık kararı sonrası Fenerbahçe'de teknik adamlık koltuğuna Vincenzo Montella oturacak. Montella ve Fenerbahçe yönetiminin birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi. Anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de Montella dönemi! Anlaşma tamam

    Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sonra teknik adamlık koltuğuna Vincenzo Montella oturacak.

    Jesus'un kulüp Başkanı Ali Koç'a kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenilirken, kesin ayrılık neticesinde Koç'un Montella ile görüştüğü ortaya çıktı. Adana Demirspor'un İtalyan hocası ile Ali Koç'un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi.



    Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi. Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.



    ZAJC İLE YENİDEN MASAYA OTURULACAK
    Sarı-lacivertlilerde birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Valencia ve Zajc ile kiralık anlaşması tamamlanan Alioski'nin kulüpten ayrılmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Sadece Miha Zajc'ın yeniden masaya oturma ihtimali çok yüksek. Jesus'tan istediği kadar süre alamayan Zajc'ın ayrılık düşündüğü ancak Portekizli hocanın ayrılmasının ardından bu fikrinin değiştiği belirtildi. Sarı-lacivertli yönetim de yeni gelişmeler üzerine Sloven oyuncunun menajerine yeni teklif götürecek ve başarılı orta saha oyuncusunun kalması için ikna etmeye çalışacak.



        İRFAN CAN'IN DURUMU NET DEĞİL
        Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin durumu belirsizliğini koruyor. Bu sezon sarı-lacivertli formayla 42 maçta görev yapan İrfan Can, takımına 7 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

        Bu sezon zaman zaman Fenerbahçe taraftarlarından tepki gören İrfan Can'ın başkan Ali Koç ile de bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

        Hem İrfan Can hem de Fenerbahçe'yi tatmin edecek bir teklif olması durumunda, Kahveci'nin takımdan ayrılmasına sıcak bakılacak. Bu karar yeni takımın gelmesi sonrası daha da netleşecek.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'de Jesus'tan boşalan teknik adamlık koltuğuna Montella oturacak! Gözler resmi açıklamada
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