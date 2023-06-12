Enner Valencia resmen Fenerbahçe'den ayrıldı! Brezilya ekibi Internacional'e imza attı





"AVRUPA'NIN EN ÇOK GOL ATAN ÜÇÜNCÜ OYUNCUSU"

Konuya ilişkin Internacional'den resmi açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, "Dünya Kupası'nda altı gol atan ve Avrupa sezonunun en çok gol atan üçüncü oyuncusu olan dünya futbolunda büyük bir isim olan Enner Valencia, Colorado'nun yeni forveti" ifadelerine yer verildi.