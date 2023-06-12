Enner Valencia resmen Fenerbahçe'den ayrıldı! Brezilya ekibi Internacional'e imza attı

Medipol Başakşehir'le oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından Fenerbahçe'ye veda eden 33 yaşındaki Enner Valencia'nın yeni takımı belli oldu.
Tecrübeli futbolcu, Brezilya'nın Internacional takımı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
"AVRUPA'NIN EN ÇOK GOL ATAN ÜÇÜNCÜ OYUNCUSU"
Konuya ilişkin Internacional'den resmi açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, "Dünya Kupası'nda altı gol atan ve Avrupa sezonunun en çok gol atan üçüncü oyuncusu olan dünya futbolunda büyük bir isim olan Enner Valencia, Colorado'nun yeni forveti" ifadelerine yer verildi.
"HARİKA BİR HİKAYE"
Valecia ile ilgili yapılan bir başka paylaşıma da "Harika bir hikaye başlasın Enner Valencia" notu düşüldü.