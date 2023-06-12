Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

Fenerbahçe 2022-2023 sezonunu 2. sırada tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Süper ig'de 36 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Fenerbahçe 2022-2023 sezonunu 2. sırada tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Süper ig'de 36 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
Jesus'un takımı kulübün müzesine 9 yıl sonra kupa kazandırabildi.
Portekizli hoca maçın ardından A Spor'a özel yaptığı açıklamada ise ayrılığa dair konuştu.
İŞTE JESUS'UN SÖZLERİ:
"Kupa kazanmak önemliydi. 8 yıldır kupa kazanamıyorduk. Bu bizim için önemliydi.
Taraftarlarımız için mutluyum. Bu kupa ile Fenerbahçe tarihine geçtik.
2 rakibimizden 15 maç fazla yaptık. Ülke sıralaması ve Fenerbahçe'nin sıralamasını yukarı çektik. Kupayı kazandık ve Avrupa kupalarında gruptan çıktık. Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim.
Artık serbest bir teknik direktörüm, yeni arayışlar içinde olacağım.
Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım.
Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim.
Başkana bir kaç hafta önce söylemiştim, gerekli aksiyonları alabilmesi açısından." ifadelerinde bulundu.
Başkan Ali Koç ise bunun hazırlığına çoktan başladı.
LİSTEDE 4 ADAY VAR!
VINCENZO MONTELLA
2021 Eylül'ünden bu yana çalıştırdığı Adana Demirspor'da başarılı bir grafik çizmesinin yanında.
Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç gibi oyuncuları parlatması, mütevazı kişiliği ve futbolcularla sağlıklı ilişkiler kurması 48 yaşındaki teknik adamı adaylar arasında ilk sıraya taşıyor.
ABDULLAH AVCI
Kulislerde Vincenzo Montella'dan sonra öne çıkan ikinci isim Abdullah Avcı.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, A Milli Takım, Başakşehir ve Beşiktaş tecrübelerinin ardından çalıştırdığı Trabzonspor'u Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan 59 yaşındaki Avcı'nın camiayı iki böldüğü iddia edildi.
MIRCEA LUCESCU
Jorge Jesus'un yerine geçebileceği konuşulan üçüncü isim ise Mircea Lucescu. Geçmişte Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'da görev yapan Dinamo Kiev'in Rumen hocası transferi zayıf bir ihtimal olsa da adaylar arasında bulunuyor.
77 yaşındaki Rumen teknik adamın, Dinamo Kiev ile sözleşmesi 2024'te bitiyor.
SERGEN YALÇIN
Yerli teknik direktörler arasında Fenerbahçe'nin başına geçmesi muhtemel isimler arasında Sergen Yalçın da yer alıyor.
Beşiktaş'ı şampiyon yaptıktan sonra siyah beyazlı kulüpten ayrılan ve o günden bu yana takım çalıştırmayan Yalçın'ın daha önceki dönemlerde de Fenerbahçe ile masaya oturduğu öne sürülmüştü.