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    • Spor
    • 12.06.2023 17:47
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    • 12.06.2023 17:47
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    Fenerbahçe'de hoca adayları belli oldu!

    Fenerbahçe'de Ziraat Türkiye Kupası zaferinin ardından Jorge Jesus ile yollar ayrıldı. Kanarya bu gelişmenin ardından Ryan Kent transferini de duyururken hoca adaylarını da netleştirdi. İşte o isimler...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

    Fenerbahçe 2022-2023 sezonunu 2. sırada tamamladı.

    Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

    Sarı-lacivertliler, Süper ig'de 36 maçta 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti.
    Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

    Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.
        Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

        Jesus'un takımı kulübün müzesine 9 yıl sonra kupa kazandırabildi.

        Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

        Portekizli hoca maçın ardından A Spor'a özel yaptığı açıklamada ise ayrılığa dair konuştu.

        Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

        İŞTE JESUS'UN SÖZLERİ:

        "Kupa kazanmak önemliydi. 8 yıldır kupa kazanamıyorduk. Bu bizim için önemliydi.
            Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

            Taraftarlarımız için mutluyum. Bu kupa ile Fenerbahçe tarihine geçtik.
            Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

            2 rakibimizden 15 maç fazla yaptık. Ülke sıralaması ve Fenerbahçe'nin sıralamasını yukarı çektik. Kupayı kazandık ve Avrupa kupalarında gruptan çıktık. Bugünden itibaren Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim.
            Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

            Artık serbest bir teknik direktörüm, yeni arayışlar içinde olacağım.
                Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

                Burada çalışmayı istemiyorum ve sevmiyorum değil. Ben böyle bir karar aldım.
                Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

                Portekiz'e gideceğim ve hayallerimden birini gerçekleştirebilecek miyim diye bekleyeceğim.
                Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

                Başkana bir kaç hafta önce söylemiştim, gerekli aksiyonları alabilmesi açısından." ifadelerinde bulundu.
                    Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

                    Başkan Ali Koç ise bunun hazırlığına çoktan başladı.

                    Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

                    LİSTEDE 4 ADAY VAR!

                    VINCENZO MONTELLA

                    2021 Eylül'ünden bu yana çalıştırdığı Adana Demirspor'da başarılı bir grafik çizmesinin yanında.
                    Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

                    Samet Akaydın, Tayyip Talha Sanuç gibi oyuncuları parlatması, mütevazı kişiliği ve futbolcularla sağlıklı ilişkiler kurması 48 yaşındaki teknik adamı adaylar arasında ilk sıraya taşıyor.
                        Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

                        ABDULLAH AVCI

                        Kulislerde Vincenzo Montella'dan sonra öne çıkan ikinci isim Abdullah Avcı.
                        Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

                        İstanbul Büyükşehir Belediyespor, A Milli Takım, Başakşehir ve Beşiktaş tecrübelerinin ardından çalıştırdığı Trabzonspor'u Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan 59 yaşındaki Avcı'nın camiayı iki böldüğü iddia edildi.
                        Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

                        MIRCEA LUCESCU

                        Jorge Jesus'un yerine geçebileceği konuşulan üçüncü isim ise Mircea Lucescu. Geçmişte Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'da görev yapan Dinamo Kiev'in Rumen hocası transferi zayıf bir ihtimal olsa da adaylar arasında bulunuyor.
                            Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

                            77 yaşındaki Rumen teknik adamın, Dinamo Kiev ile sözleşmesi 2024'te bitiyor.
                            Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

                            SERGEN YALÇIN

                            Yerli teknik direktörler arasında Fenerbahçe'nin başına geçmesi muhtemel isimler arasında Sergen Yalçın da yer alıyor.
                            Fenerbahçe’de hoca adayları belli oldu!

                            Beşiktaş'ı şampiyon yaptıktan sonra siyah beyazlı kulüpten ayrılan ve o günden bu yana takım çalıştırmayan Yalçın'ın daha önceki dönemlerde de Fenerbahçe ile masaya oturduğu öne sürülmüştü.
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