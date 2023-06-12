Galatasaray’da Nelsson’un yerine sürpriz transfer!

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 4 bir koldan transfer harekatı başlattı. Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen isimlerden biri de Liverpool'un Yunan sol kanat oyuncusu Konstantinos Tsimikas. Tecrübeli futbolcunun menajerinin İstanbul'a gelip Galatasaray ile masaya oturduğu öğrenildi.
27 yaşındaki Yunan sol bekin Liverpool'dan satın alma opsiyonu ile kiralanması gündemde. Bilindiği gibi Galatasaray'da Adekugbe'nin kiralık sözleşmesi sona erdi. Sol bekte Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş dışında alternatif yok. Okan Buruk o bölgenin kesinlikle güçlendirilmesini istiyor.
BOEY'UN YERİNE MAZRAOUI
Cimbom'un Fransız sağ beki Sacha Boey'a da teklif üstüne teklif geliyor. Genç yıldızı en çok isteyen kulüplerin başında ise Arsenal geliyor. İngiliz ekibi 18 milyon euro teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı. Sarı-Kırmızılılar, 20 milyon euronun üzerine teklif bekliyor. Boey'un takımdan ayrılması durumunda düşünülen isim ise Noussair Mazraoui.