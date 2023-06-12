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    • Spor
    • 12.06.2023 13:14
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    • 12.06.2023 13:14
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    Galatasaray'da Nelsson'un yerine sürpriz transfer!

    Galatasaray sezonun bitimiyle birlikte transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Sarı-Kırmızılılar, yeni transferlerini kampa yetiştirmek için büyük yoğun bir mesai içinde. Galatasaray'da transfer sihirbazı olarak gösterilen Başkan Vekili Erden Timur adeta ülke ülke dolaşarak transferleri sonlandırmak istiyor. Aslan'ın görüş açısına yeni bir isim daha girdi. İşte detaylar…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray’da Nelsson’un yerine sürpriz transfer!

    Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 4 bir koldan transfer harekatı başlattı. Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine gelen isimlerden biri de Liverpool'un Yunan sol kanat oyuncusu Konstantinos Tsimikas. Tecrübeli futbolcunun menajerinin İstanbul'a gelip Galatasaray ile masaya oturduğu öğrenildi.
    Galatasaray’da Nelsson’un yerine sürpriz transfer!

    27 yaşındaki Yunan sol bekin Liverpool'dan satın alma opsiyonu ile kiralanması gündemde. Bilindiği gibi Galatasaray'da Adekugbe'nin kiralık sözleşmesi sona erdi. Sol bekte Emre Taşdemir ve Kazımcan Karataş dışında alternatif yok. Okan Buruk o bölgenin kesinlikle güçlendirilmesini istiyor.
    Galatasaray’da Nelsson’un yerine sürpriz transfer!

    BOEY'UN YERİNE MAZRAOUI

    Cimbom'un Fransız sağ beki Sacha Boey'a da teklif üstüne teklif geliyor. Genç yıldızı en çok isteyen kulüplerin başında ise Arsenal geliyor. İngiliz ekibi 18 milyon euro teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı. Sarı-Kırmızılılar, 20 milyon euronun üzerine teklif bekliyor. Boey'un takımdan ayrılması durumunda düşünülen isim ise Noussair Mazraoui.

        Galatasaray’da Nelsson’un yerine sürpriz transfer!

        OPSİYONLU KİRALAMA TEKLİFİ

        Galatasaray, Alman devi Bayern Münih'in Faslı beki Noussair Mazraoui'yi kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun menajeri Rafaela Pimenta ile masaya oturan Sarı-Kırmızılılar, satın alma opsiyonlu kiralama teklifini iletti. Yıldız oyuncudan gelecek cevaba öre hareket edilecek. Sağ bek transfer için de hummalı bir çalışma söz konusu.

        Galatasaray’da Nelsson’un yerine sürpriz transfer!

        RASHICA VE ICARDI İÇİN BASTIRIYOR

        Erden Timur bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Milot Rashica ve Mauro Icardi'nin bonservislerini almak için görüşmelerini sürdürüyor. Norwich City ile Haziran 2025'e kadar kontratı olan 26 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusunun piyasa değeri 8.5 milyon Euro. Timur, 4 milyon Euro arası bir bedelle transferi bitirmeye çalışacak. Öte yandan Suudi Arabistan takımı Al Taewon, Icardi'yi transfer etmek için Arjantinli yıldıza yüklü bir maaş teklif etti.

        Galatasaray’da Nelsson’un yerine sürpriz transfer!

        NELSSON'UN YERİNE SUTALO

        Galatasaray'da Avrupa devlerinin yakından takip ettiği bir başka isim ise Victor Nelsson. Cimbom, Danimarkalı stoperin yerine de arayışlarını sürdürüyor. Gündeme gelen son isim Josip Sutalo. Sarı-Kırmızılılar, Hırvat stoperin menajeri ile ilk teması kurdu ve görüşmeler başladı.

            Galatasaray’da Nelsson’un yerine sürpriz transfer!

            DEVLER DE ONUN PEŞİNDE

            Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu Galatasaray dışında bir çok takım takip ediyor. Galatasaray dışında Liverpool, Arsenal, Dortmund, Fulham, Lyon ve başka kulüplerin de Sutalo için harekete geçtiği öğrenildi. Cimbom, Avrupa'nın önemli kulüpleri ile girdiği transfer savaşından galip çıkarak mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
            Galatasaray’da Nelsson’un yerine sürpriz transfer!

            POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

            Galatasaray tıpkı Nelsson'da olduğu gibi Hırvat stoperi alarak geleceğe de yatırım yapacak. Oyuncudan hem oyun hem de kazanç olarak yararlanmaya çalışacak. 2020 yılından beri Dinamo Zagreb forması giyen Josip Sutalo'nun sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Geride kalan sezonda 36 maçta forma giyen genç yıldızın 3 golü bulunuyor.

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            Haberler Spor Galatasaray'da Nelsson'un yerine sürpriz transfer!
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