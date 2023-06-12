Galatasaray’da Nelsson’un yerine sürpriz transfer!

RASHICA VE ICARDI İÇİN BASTIRIYOR



Erden Timur bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da Milot Rashica ve Mauro Icardi'nin bonservislerini almak için görüşmelerini sürdürüyor. Norwich City ile Haziran 2025'e kadar kontratı olan 26 yaşındaki Kosovalı kanat oyuncusunun piyasa değeri 8.5 milyon Euro. Timur, 4 milyon Euro arası bir bedelle transferi bitirmeye çalışacak. Öte yandan Suudi Arabistan takımı Al Taewon, Icardi'yi transfer etmek için Arjantinli yıldıza yüklü bir maaş teklif etti.