Fenerbahçe Tenik Direktörü Jorge Jesus'tan ayrılık açıklaması: Fenerbahçe'nin teknik direktörü değilim





Bu sezon alışık olmadığı 3 durumun yaşandığını kaydeden Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir sezon içerisinde 3 hazırlık dönemi geçirmiş olduk. Bir sene başı, yazın geçirmiş olduğumuz hazırlık dönemi. Bir Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada geçirmiş olduğumuz hazırlık dönemi. Bir de ülkede yaşanan üzücü deprem nedeniyle lige verilen ara. Bu kadar aranın olması, bu kadar şeyin olması çok fazla şeyi değiştirdi tabii ki. Aynı zamanda daha önce de belirtmiş olduğum gibi ligin sportif gerçekliğini de etkiledi bu. Çünkü pek çok maç sahada oynanmadan kazanıldı. Yaptığım şeylere baktığım zaman bir şeyleri farklı yapar mıydım diye düşündüğümde evet belki birkaç şeyi farklı yapabilirdim ama yaptığım çoğu şeyin yine aynısını yapardım diye düşünüyorum. Ama hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ben de değilim."