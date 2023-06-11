Fenerbahçe 5 yıldızlı formayı giydi! TFF ne karar verecek?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe, kupanın sahibi oldu.

TFF statüsü gereği sarı lacivertliler gelecek sezon formasına lig şampiyonu olan Galatasaray ile birlikte Türk bayrağı koyabilecek.

Ancak sarı lacivertliler kutlamalarda hem Türk bayraklı hem de 5 yıldızlı forma giydi.

TFF bu hamlenin ardından sarı lacivertlilere ceza verebilir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarına göre kulüpler, federasyonun kabul ettiği logoların dışında bir logayla sahaya çıkamıyorlar.

İşte o görüntüler;









