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    • Spor
    • 11.06.2023 19:51
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    • 11.06.2023 22:43
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    Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınasına sahne olan sezon sona erdi. Finale çıkma başarısı gösteren Fenerbahçe ve Başakşehir, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda kozlarını paylaştı. Kanarya, sahadan galibiyetle ayrılarak 9 yıllık kupa hasretine son verdi. 2-0 sona eren karşılaşmada sarı lacivertlilerin golleri Batshuayi'den geldi. İşte dev finalde yaşananlar...

    takvim.com.tr
    Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu!

    Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınasına sahne olan sezon sona erdi. Finale çıkma başarısı gösteren Fenerbahçe ve Başakşehir, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda kozlarını paylaştı.
    Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu!

    Kanarya, sahadan galibiyetle ayrılarak 9 yıllık kupa hasretine son verdi. 2-0 sona eren karşılaşmada sarı lacivertlilerin golleri Batshuayi'den geldi.

    Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu!

    BAKAN BAK DA İZLEDİ!

    İzmir'in ev sahipliğinde oynanan Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki 61. Ziraat Türkiye Kupası finalini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.
        Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu!

        Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan final karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da takip etti.
        Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu!

        ALİ KOÇ GELMEDİ

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Gürsel Aksel Stadyumu'na gelmedi. Fenerbahçe'de düğünleri nedeniyle ülkelerine giden Miguel Crespo ve Joshua King'in yanı sıra tedavileri devam eden Altay ile Lincoln Başakşehir'e karşı forma giyemedi.
        Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu!

        JESUS'TAN 2 DEĞİŞİKLİK!

        Süper Lig'de son haftayı maç yapmadan geçen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, son oynadıkları Galatasaray derbisinin ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam Samet Akaydın'ın yerine Serdar Aziz'i, Diego Rossi'nin yerine de İrfan Can Kahveci'yi sahaya sürdü.
            Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu!

            YENİ FORMA İLE SAHADA!

            Sarı-lacivertli ekip, müsabakada gelecek sezon kullanacağı efsane çubuklu formayı giydi.
            Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu!

            BAŞAKŞEHİR'DE 3 DEĞİŞİKLİK

            Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de 3-1 kazandıkları Trabzonspor maçından 3 değişikliğe gitti.

            Emre Belözoğlu, kupa finalinde Şener Özbayraklı, Lucas Lima ve Adnan Januzaj'ın yerine Caner Erkin, Ömer Ali Şahiner ve Serdar Gürler'i tercih etti.
            Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu!

            SAHA İÇİNDE KOREOGRAFİ YAPILDI!

            Fenerbahçe taraftarlarının daha çok olduğu müsabakada her iki ekip seyircileri de takımlarına destek verdi.
                Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu!

                Karşılaşmadan önce gerçekleştirilen saha içi koreografisinde Türk bayrağının arkasında "Cumhuriyetimizin 100. yılı" yazıldı. Her iki takımın bayrakları açıldı. Saha kenarlarında da Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir takımlarının onar bayrağı görevliler tarafından sallandı.
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                Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe’nin!
                Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu!
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