Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınasına sahne olan sezon sona erdi. Finale çıkma başarısı gösteren Fenerbahçe ve Başakşehir, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda kozlarını paylaştı.
Kanarya, sahadan galibiyetle ayrılarak 9 yıllık kupa hasretine son verdi. 2-0 sona eren karşılaşmada sarı lacivertlilerin golleri Batshuayi'den geldi.
BAKAN BAK DA İZLEDİ!
İzmir'in ev sahipliğinde oynanan Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasındaki 61. Ziraat Türkiye Kupası finalini Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.