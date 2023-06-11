61. Ziraat Türkiye kupası sahibini bulacak! İzmir'de Fenerbahçe ve Başakşehir kozlarını paylaşacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda dev final bugün İzmir'de oynanacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaşacak. Final ATV'den yayınlanacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Daha önce kupada 6 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 4 sezonun ardından yeniden final heyecanı yaşayacak. Son finaline 2017-2018 sezonunda çıkan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevincinden uzak kalmıştı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 18'inci finaline çıkacak. Medipol Başakşehir ise daha önce iki kez finalde mücadele etmesine rağmen kupaya ulaşamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ismiyle mücadele ettiği 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'a penaltılar sonucunda kaybeden Turuncu- Lacivertliler 2016-2017 sezonunda da Konyaspor'a aynı şekilde kaybetti.
G.SARAY ZİRVEDE
Türkiye Kupası'nı, 60 yıllık geçmişinde şimdiye dek 16 ayrı takım müzesine götürdü. 4 büyüklerden G.Saray 18, Beşiktaş 10, Trabzon 9, ve Fenerbahçe 6 kupa şampiyonluğu yaşadı.
GELENEĞİ DEVAM ETTİRECEĞİZ!
Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, F.Bahçe ile oynayacakları final öncesi önemli açıklamalar yaptı. Belözoğlu, "Bizim için 12. ayı bulan uzun bir süreç. Her sporcu için zor bir sezondu. Takımım bence iyi iş çıkardı. Ligi iyi bitirdik. Kupada finaldeyiz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Yarın (bugün) kazanıp, kulübümüzün Avrupa kupalarına katılma geleneğini devam ettirmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu. Başakşehir'in kaptanı Ömer Ali Şahiner ise F.Bahçe'yi yenerek Avrupa bileti alacaklarını söyledi.