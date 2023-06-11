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    61. Ziraat Türkiye kupası sahibini bulacak! İzmir'de Fenerbahçe ve Başakşehir kozlarını paylaşacak

    Ziraat Türkiye Kupası'nda dev final bugün İzmir'de oynanacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaşacak. Ligi 2. bitiren Fenerbahçe sezonu kupayla tamamlamak istiyor. Başakşehir ise kupayı ilk kez kazanmanın peşinde.

    İzmir’de müthiş final

    Ziraat Türkiye Kupası'nda dev final bugün İzmir'de oynanacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe karşılaşacak. Final ATV'den yayınlanacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Daha önce kupada 6 kez mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, 4 sezonun ardından yeniden final heyecanı yaşayacak. Son finaline 2017-2018 sezonunda çıkan Fenerbahçe, Akhisarspor'a mağlup olarak kupa sevincinden uzak kalmıştı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 18'inci finaline çıkacak. Medipol Başakşehir ise daha önce iki kez finalde mücadele etmesine rağmen kupaya ulaşamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ismiyle mücadele ettiği 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'a penaltılar sonucunda kaybeden Turuncu- Lacivertliler 2016-2017 sezonunda da Konyaspor'a aynı şekilde kaybetti.



    G.SARAY ZİRVEDE
    Türkiye Kupası'nı, 60 yıllık geçmişinde şimdiye dek 16 ayrı takım müzesine götürdü. 4 büyüklerden G.Saray 18, Beşiktaş 10, Trabzon 9, ve Fenerbahçe 6 kupa şampiyonluğu yaşadı.



    GELENEĞİ DEVAM ETTİRECEĞİZ!
    Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, F.Bahçe ile oynayacakları final öncesi önemli açıklamalar yaptı. Belözoğlu, "Bizim için 12. ayı bulan uzun bir süreç. Her sporcu için zor bir sezondu. Takımım bence iyi iş çıkardı. Ligi iyi bitirdik. Kupada finaldeyiz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Yarın (bugün) kazanıp, kulübümüzün Avrupa kupalarına katılma geleneğini devam ettirmek istiyoruz. Bunu yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu. Başakşehir'in kaptanı Ömer Ali Şahiner ise F.Bahçe'yi yenerek Avrupa bileti alacaklarını söyledi.



        BAŞARI İKİ KUPAYI KAZANMAKTIR
        F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Finali kazanmak istiyoruz. İki kulüp için de önemli bir kupa. Önemli bir maç olacak. Geçmiş geçmişte kaldı. Yarın (bugün) kupayı kazanmak benim için başarılı bir sezon olduğu anlamına gelmez. Başarı 2 kupayı da kazanmaktır. Oyuncularım kupanın bilincinde çünkü bu kupayı daha önce hiç kazanmadılar" diye konuştu. Takım kaptanı Mert Hakan Yandaş ise "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışan bir final olur. İyi hazırlandık. İnşallah kazanan taraf biz oluruz ve taraftarımızı bir nebze mutlu ederiz" diye konuştu.



        9 YILLIK HASRET BİTECEK Mİ?
        Fenerbahçe, son kupasını 2014 yılında kazandı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013- 2014 sezonunu şampiyon tamamlama başarısı göstermişti. Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasının ardından takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşamıştı. Sarı-Lacivertliler o tarihten sonra kupa kazanamadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün futbol branşında ilk kupasını kazanmaya çalışacak.


        VALENCİA'NIN SON MAÇI
        Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Enner Valencia, Sarı-Lacivertli forma altında bugün son maçına çıkacak... Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki hafta içinde Brezilya Ligi ekibi International'e imza atması bekleniyor.

        BAŞAKŞEHİR AVRUPA AŞKINA
        Süper Ligi 5. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, Avrupa vizesi alamadı. Başakşehir, kupayı alması durumunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Aksi durumda ise hak lig dördüncüsü Adana Demirspor'a geçecek.

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        Haberler Spor 61. Ziraat Türkiye kupası sahibini bulacak! İzmir'de Fenerbahçe ve Başakşehir kozlarını paylaşacak
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