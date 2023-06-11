61. Ziraat Türkiye kupası sahibini bulacak! İzmir'de Fenerbahçe ve Başakşehir kozlarını paylaşacak





BAŞARI İKİ KUPAYI KAZANMAKTIR

F.Bahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Finali kazanmak istiyoruz. İki kulüp için de önemli bir kupa. Önemli bir maç olacak. Geçmiş geçmişte kaldı. Yarın (bugün) kupayı kazanmak benim için başarılı bir sezon olduğu anlamına gelmez. Başarı 2 kupayı da kazanmaktır. Oyuncularım kupanın bilincinde çünkü bu kupayı daha önce hiç kazanmadılar" diye konuştu. Takım kaptanı Mert Hakan Yandaş ise "İnşallah Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışan bir final olur. İyi hazırlandık. İnşallah kazanan taraf biz oluruz ve taraftarımızı bir nebze mutlu ederiz" diye konuştu.