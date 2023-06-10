Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.06.2023 00:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2023 00:42
    ABONE OL

    Manchester City ve Guardiola tarihe geçti! Üçleme yapan ikinci İngiliz ekibi oldu

    İngiliz futboluna son yıllarda kazandığı başarılarla damga vuran Manchester City ve Guardiola tarihe geçti. İstanbul'daki muhteşem finalle birlikte Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Manchester City ve Guardiola üçleme yaparak yeni bir başarıya imza atmış oldu.

    Manchester City ve Guardiola tarihe geçti! Üçleme yapan ikinci İngiliz ekibi oldu

    İngiliz futboluna son yıllarda kazandığı başarılarla damga vuran Manchester City, Federasyon Kupası'nın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak tarihi bir rekor kırdı.



    Premier Lig'de son 6 yılın 5'inde şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City, Federasyon Kupası zaferiyle de İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın teknik direktörlük yaptığı yedi yıllık dönemde 21 yerel kupanın 11'ini kazandı.



    Bu sezon Premier Lig ve Federasyon Kupası'na İstanbul'un ev sahipliği yaptığı finalde Inter'i 1-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de ekleyen Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, tarihi bir başarıya imza attı.



        Favori olarak geldiği İstanbul'dan kupayla ayrılan Manchester ekibi, 24 yıl sonra İngiliz futbolunda "üçleme" (treble) yapmayı başaran ikinci kulüp oldu.



        Manchester United, "Sir" unvanlı Alex Ferguson'un çalıştırdığı 1999'da Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni aynı yıl kazanarak İngiliz futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti.



        "KOLEKSİYONER" GUARDİOLA'DAN İSTANBUL'DA YENİ REKOR
        Manchester City ile üç kupayı da kazanan 52 yaşındaki Pep Guardiola, bunu iki kez başaran ilk teknik adam olarak tarihe geçti.



            Guardiola, Barcelona'yı çalıştırdığı 2009 yılında LaLiga, İspanya Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak "üçleme" yapmıştı.



            Avrupa futbolunu o dönemde domine eden Katalan temsilcisi, üç kupanın yanı sıra İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da müzesine götürmüştü.



            GUARDİOLA'NIN ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ
            Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kariyerinde üçüncü kez Şampiyonlar Ligi kupası sevinci yaşadı. Deneyimli teknik adam, Barcelona'yı çalıştırdığı dönemde 2008-2009 ve 2010-2011 sezonlarında Avrupa'nın 1 numaralı kupasında şampiyonluğa uzanmıştı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Başkan Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü! TOGG...
            Haberler Spor Manchester City ve Guardiola tarihe geçti! Üçleme yapan ikinci İngiliz ekibi oldu
                loading
                SON DAKİKA