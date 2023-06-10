Manchester City ve Guardiola tarihe geçti! Üçleme yapan ikinci İngiliz ekibi oldu

İngiliz futboluna son yıllarda kazandığı başarılarla damga vuran Manchester City, Federasyon Kupası'nın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak tarihi bir rekor kırdı.
Premier Lig'de son 6 yılın 5'inde şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City, Federasyon Kupası zaferiyle de İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın teknik direktörlük yaptığı yedi yıllık dönemde 21 yerel kupanın 11'ini kazandı.
Bu sezon Premier Lig ve Federasyon Kupası'na İstanbul'un ev sahipliği yaptığı finalde Inter'i 1-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de ekleyen Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, tarihi bir başarıya imza attı.