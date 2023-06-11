Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 11.06.2023 17:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.06.2023 17:55
    ABONE OL

    MotoGP İtalya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

    MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı İtalya Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının seyircisi önünde yarışan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu.

    MotoGP İtalya Grand Prix’sini Bagnaia kazandı

    Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 6. mücadelesi, Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden yapıldı.

    Yarışa pole pozisyonunda başlayan Bagnaia, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 3'üncü, kariyerinin 14'üncü MotoGP galibiyetini elde etti.

    Bitiş çizgisini Bagnaia'dan 1 saniye sonra geçen Jorge Martin (Prima Pramac takımı) 2'nci, liderin 1.9 saniye gerisindeki Johann Zarco (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.

    Puanını 131'e çıkaran Bagnaia, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. İtalyan sürücüyü, 110 puanla vatandaşı Marco Bezzecchi (Mooney VR46) izledi.

    Sezonun 7. yarışı Almanya Grand Prix'si 18 Haziran'da düzenlenecek.

    PİLOTLAR KLASMANI

    1. Francesco Bagnaia (İtalya): 131 puan
    2. Marco Bezzecchi (İtalya): 110
    3. Jorge Martin (İspanya): 107
    4. Brad Binder (Güney Afrika): 92
    5. Johann Zarco (Fransa): 88

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Ankara’yı sel vurdu Mansur Yavaş ortada yok!
    Haberler Spor MotoGP İtalya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı
        loading
        SON DAKİKA