Futbol dünyasının eski yıldızları, İstanbul'da 10 Haziran'da Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi "Efsane Şampiyonlar Turnuvası"nda sahne aldı.
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Turnuvaya katılan eski Portekizli milli futbolcular Luis Figo ve Vitor Baia, Yenikapı Festival Park'ta düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali'ndeki turnuva sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Figo, "Dünyanın en büyük kulüp organizasyonu öncesi böyle bir turnuvada yer almak onur. Şampiyonlar Ligi finalinde favori takımım yok. Çünkü futbolda favori olmadığını ve sahadaki performansla kazanıldığını biliyoruz. Ancak tabii ki Inter'de oynadığım için onların finalden güzel bir sonuçla ayrılmasını umuyorum." diye konuştu.