VİTOR BAİA: "İLKAY VE HAKAN HARİKA OYUNCULAR"

Portekizli eski kaleci Vitor Baia, Machester Cityli İlkay Gündoğan ve Interli Hakan Çalhanoğlu'nun kaliteli futbolcular olduğunu vurgulayarak "İlkay ve Hakan harika oyuncular. Herkes onları tanıyor. Her an takımları için belirleyici olabiliyorlar. İkisi de gol yollarında tehlikeli çünkü ceza sahası dışından mükemmel şutları var. İkisi de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olabilir. İkisi de bu kaliteye sahip." şeklinde konuştu.