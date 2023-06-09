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    • 09.06.2023 19:34
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    • 09.06.2023 19:39
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    Futbol dünyasının eski yıldızları "Efsane Şampiyonlar Turnuvası"nda sahne aldı

    Futbol dünyasının eski yıldızları, İstanbul'da 10 Haziran'da Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi "Efsane Şampiyonlar Turnuvası"nda sahne aldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Eski yıldızlar Yenikapı’da sahne aldı

    Futbol dünyasının eski yıldızları, İstanbul'da 10 Haziran'da Manchester City ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesi "Efsane Şampiyonlar Turnuvası"nda sahne aldı.

    ESKİ YILDIZLAR YENİKAPI'DA SAHNE ALDI I VİDEO İZLE

    Turnuvaya katılan eski Portekizli milli futbolcular Luis Figo ve Vitor Baia, Yenikapı Festival Park'ta düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali'ndeki turnuva sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Figo, "Dünyanın en büyük kulüp organizasyonu öncesi böyle bir turnuvada yer almak onur. Şampiyonlar Ligi finalinde favori takımım yok. Çünkü futbolda favori olmadığını ve sahadaki performansla kazanıldığını biliyoruz. Ancak tabii ki Inter'de oynadığım için onların finalden güzel bir sonuçla ayrılmasını umuyorum." diye konuştu.

        Figo, Spor Toto Süper Lig'i takip edip etmediğiyle ilgili gelen bir soruya ise "Sonuçları takip ediyorum fakat maçları izleme şansım olmuyor. Galatasaray'ı şampiyonluktan dolayı kutluyorum. Fenerbahçe'nin teknik direktörü arkadaşım Jorge Jesus için de mutluyum. İlk yılında çok iyi bir iş yaptı. Okan Buruk'u da tebrik ediyorum şampiyonluğu kazandığı için. Mutlu olmalı. Başarısının devam etmesini umuyorum." cevabını verdi.

        VİTOR BAİA: "İLKAY VE HAKAN HARİKA OYUNCULAR"
        Portekizli eski kaleci Vitor Baia, Machester Cityli İlkay Gündoğan ve Interli Hakan Çalhanoğlu'nun kaliteli futbolcular olduğunu vurgulayarak "İlkay ve Hakan harika oyuncular. Herkes onları tanıyor. Her an takımları için belirleyici olabiliyorlar. İkisi de gol yollarında tehlikeli çünkü ceza sahası dışından mükemmel şutları var. İkisi de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olabilir. İkisi de bu kaliteye sahip." şeklinde konuştu.

        Şampiyonlar Ligi'nin önemine de değinen Baia, "Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek harika bir duygu. Her oyuncu için kariyerinin başından beri istediği zirve noktalardan biri. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bir ayrıcalık. Tüm futbolcuların amacı bu. Bu oyunu bunun için oynuyoruz. Bu, futbolcuların sahnesi." ifadelerini kullandı.

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