Son dakika: Mauro Icardi gidiyor mu? Galatasaray'dan Mauro İcardi açıklaması

FLORYA'DAN GALATASARAY'A DEV GELİR

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, göreve geldikleri andan itibaren sıkı bir çalışmayla Galatasaray Adası'nı açtıklarını söyledi ve kulübün diğer gayrimenkul projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Öztürk, Galatasaray'ın Florya'dan 10 milyar TL net gelir gelir beklediğini sözlerine ekleyerek şunları söyledi:

"Biz 1 ay gibi kısa sürede Galatasaray Adası'nın inşasını yaptık. Bu yaz üyelerimiz adadan faydalanacak. Futbol takımımız ekim-kasım gibi Kemerburgaz'a taşınır. Biz Florya'da 2 sahada antrenman yapıyoruz. Yeni tesisimizde 6 tane yeni nizami sahamız olacak. Orada bir yer daha kiralayıp bunu 8 nizami sahaya çıkarabiliriz. Florya'da kiracısı olduğumuz, kendimize ait olan yeri 1 milyar 85 milyon TL + KDV ödeyip tapusunu aldık. Florya'dan 10 milyar TL civarında bir net gelir hedefliyoruz. Mecidiyeköy'den 1,5 milyar TL civarı gelir bekleniyor. Orada satışlar devam ediyor. Florya'da ilk temeli attıktan sonra 1. etaptan yaklaşık 2,5-3 milyar TL'lik bir satış bekliyoruz. Mutlaka dünyaca ünlü bir marka ile anlaşacağız konut projesi ile ilgili… Bütün borcumuzu ödeyip 2024 Mayıs'a kadar Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağız. Borcunuz olmasa 1 milyar TL gibi büyük bir rakamı ödemekten kurtulacaksınız. Galatasaray sadece futboldan ibaret değil. Diğer branşlara da yatırım yapacağız. Olimpik sporlar da önemli. Dünya çapında futbolcuları daha rahat çekebileceğiz artık hedefimiz çeyrek final değil final olacak. Kulüpler kendi kaynaklarını yaratamazsa taşıma suyuyla değirmen dönmez. Birilerinden para istemekten bankalara el açmaktan kurtulmalısınız."