Son dakika: Mauro Icardi gidiyor mu? Galatasaray'dan Mauro İcardi açıklaması

Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, 23'üncü şampiyonluğun ardından 343 Digital YouTube kanalına konuk oldu. Öztürk burada yaptığı açıklamada, gelirlerin direkt bankalara ve blokeli hesaplara gittiğini ve Icardi'nin kalması için sponsorluk görüşmelerinin yapıldığını belirterek, "Elması, cam parçası zannederken, biz tozunu attırdık. Icardi de sahanın ve rakiplerin tozunu attırdı. Icardi bir sene önce Galatasaray'a gelseydi, Arjantin Milli Takımı'nda izlerdiniz" ifadelerini kullandı.
ONLAR 4'ÜNCÜ YILDIZI TAKMADAN, BİZ 5'İNCİ YILDIZI TAKACAĞIZ
Seçim dönemi ve geride kalan 1 yıllık görev süresine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'da neyi hayal edersiniz? Şampiyonluğu… Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı. Hayal ettiğimiz her şeyi Dursun Özbek liderliğinde başardık. 2018'de Mustafa Cengiz kazanınca dışarıdan taraftar olarak destek verdik ama gölge kabine gibi devamlı işin içinde olduk. 2021 seçimine Dursun Özbek ile beraber girmek istedik ama kendisi arzu etmedi. 2022 seçiminde bize liderlik etmeye karar verdi ve yola devam ettik. Bu bir koalisyon veya birleşme değil. Ben sadece lider gelene kadar ekibi muhafaza ettim. Dursun Özbek, inşallah uzun yıllar liderliğimizi yapacak ta ki biz 5'inci yıldızı görene kadar. Başkaları 4'üncü yıldızı görmeden, biz 5'inci yıldızı görmüş olacağız. Onlar 5'inci yıldızlarını kendi etiketlerinde, kendi dolaplarında, hangi matbaada bastırırlarsa orada kullanırlar"
OKAN HOCA İLE ÖNCEDEN ANLAŞMIŞTIK
Metin Öztürk, 30 Nisan seçimlerinden önce Okan Buruk ile anlaştıklarını fakat daha sonra Dursun Özbek liderliğinde yolda devam ettiklerinde kararın Dursun Özbek'e ait olduğunu açıkladı. Öztürk konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:
"Biz 30 Nisan'daki seçimden önce Okan Buruk ile anlaşmıştık. Dursun başkanımız liderliğinde yola devam ederken bu konuyu hiç konuşmadık. Çünkü bizde başkanlık var, başkan karar verir. Seçimden sonra bu konu gündeme geldiğinde 'Biz devam etseydik Okan Buruk ile devam edecektik ama artık biz Dursun Özbek liderliğinde olan bir ekibiz. Dursun Özbek kimle anlaşırsa onunla devam ederiz' demiştik. Okan Buruk, Galatasaray'ın evladı. Bundan önce Akhisar'da bir Türkiye Kupası, Başakşehir'de Süper Lig şampiyonluğuyla çok genç yaşına rağmen kendini kanıtlamış. Okan Hocamız, liderimiz Dursun Özbek ve müthiş bir Galatasaray sevdalısı bizim için büyük şans Erden Timur… Herkes Galatasaray ile yatıp, Galatasaray ile kalkmaya başladı. Ben çok net hatırlıyorum. Erden Timur yurt dışı seyahatinden dönerken gelip tesiste yatmıştı. Bu aslında Galatasaray'ın bugünkü başarısını gösteriyor ve Galatasaray'a dikkat edin Galatasaray hep kaotik dönemlerden şampiyon çıkmıştır."