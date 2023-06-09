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    • Spor
    • 09.06.2023 20:05
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    • 09.06.2023 20:43
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    Şampiyonlar Ligi Finali öncesi Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş İstanbul açıklaması: "Çok şaşırdılar!"

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 10 Haziran'da karşı karşıya gelecek Manchester City ve Inter, hazırlıklarını tamamladı. İstanbul'da Şampiyonlar Ligi Final heyeanı yaşanırken Takvim.com.tr olarak tarihi finali anbean yerinde takip ediyoruz. Inter takımın final öncesi düzenlenen basın toplantısına geç kalmasıyla ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'daki trafik yoğunlundan bahsetti.  Çalhanoğlu, "İngiltere'ye attığım gol var tarihe geçti. İnşallah yarın da gol atarım." diye konuştu.

    takvim.com.tr
    Final öncesi İstanbul itirafı: Çok şaşırdılar!

    UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 10 Haziran'da Manchester City ile karşılaşacak Inter, hazırlıklarını tamamladı.

    İtalyan teknik adam Simone Inzaghi yönetimindeki mavi-siyahlı ekip, son antrenmanını finalin oynanacağı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptı.

    Yaklaşık 1 saat süren ve tamamı basına açık gerçekleştirilen idman, orta sahada pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla devam etti.

    INTER'İN MUHTEMEL 11
    Tarihindeki 4. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu hedefleyen Inter'in finale şu 11'le çıkması bekleniyor:

    Andre Onana, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Nicolo Barella, Hakan Çalhanoğlu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco, Lautaro Martinez, Edin Dzeko.

    Yayıncı kuruluşların saha kenarında, çok sayıda medya mensubunun da tribünden takip ettiği antrenmanda Interli futbolcuların neşeli tavırları dikkati çekti. Teknik direktör Inzaghi, zaman zaman oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu. Saat 22.00'da başlayacak final mücadelesini Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

        Antrenmanı takip etmek isteyen yerli ve yabancı basın mensupları da hazırlıklarını yaptı. İstanbul'da Şampiyonlar Ligi Final heyeanı yaşanırken Takvim.com.tr olarak tarihi finali anbean yerinde takip ediyoruz.

        FİNAL ÖNCESİ İSTANBUL İTİRAFI: ÇOK ŞAŞIRDILAR
        Inter takımın final öncesi düzenlenen basın toplantısına geç kalmasıyla ilgili konuşan Hakan Çalhanoğlu, İstanbul'daki trafik yoğunlundan bahsetti.

        İSTANBUL'DA TRAFİK ÇOK YOĞUN | VİDEO İZLE

        Maç öncesi Manchester City'de kaptanı Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile görüşmediğini aktaran Hakan Çalhanoğlu, iki Türk'ün sahada olmasının gurur olduğunu ifaderek, "Buraya kadar gelirken ilk dedikleri 'ne kadar çok trafik var' dediler. Zamanımızı aldı buraya gelmek. İstanbul 16 milyon kişilik bir şehir. Zaman zaman konuşunca İstanbul'u anlatmaya çalışıyorum."

        "İlkay abiyle konuşmadım onu yarın sahada göreceğim. Kendisine başarılar dilerim. İki Türk yarın final oynayacak. İkimiz için de özel olacak biri Almanya için oynuyor ben de Türkiye için oynuyorum. İkimizin de kalbi Türk'tür. Herkesin kararına saygı duyuyorum ama eminim ki ayrı gurur." dedi.

        ÇALHANOĞLU: "FİNALİ YARIN ÜLKEMDE OYNAYACAĞIMIZ İÇİN MUTLU VE GURURLUYUM"
        Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, finalde sahaya her şeylerini koyarak Inter ailesini mutlu etmek istediklerini belirterek, "Bu finali yarın ülkemde oynayacağımız için mutlu ve gururluyum. Eminim ki ülkem arkamda ve dualarını eksik etmeyecektir. İngiltere'ye attığım gol var tarihe geçti. İnşallah yarın da gol atarım." diye konuştu.

        29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Manchester City'nin bu maça çok hazır olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin kadrosunu çok iyi analiz ettik. Umarım gol atarım ama daha önemli olanı kazanmamız. Kendi oyunumuza odaklanacağız. Tabii ki analizimizi yaptık ama onları oynatmamaya çalışacağız. Korkmayacağız. Onları zorlayacağız. Direnç göstereceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman iyi oynadık, domine ettik. Eminim yarın iyi bir final olacak." ifadelerini kullandı.

            Hakan, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'la görüşüp görüşmediği yönündeki soruyu, "İlkay ağabeyle henüz konuşmadım. Onu yarın sahada göreceğim. Örnek aldığım bir futbolcu. İki Türk yarın sahada olacak. Birimiz Almanya, birimiz Türk Milli Takımı'nda oynuyoruz. İkimizin de kalbi Türk. Herkesin kararına saygı duyuyorum. İki Türk'ün finalde oyması çok güzel bir duygu." şeklinde yanıtladı.

            Yarınki finali İstanbul'da oynamanın kendisi için çok özel bir duygu olduğunu aktaran milli futbolcu, bu maçın keyfini çıkarmak istediğini söyledi.

            Hakan, Barcelona'yı yendikten sonra takıma bir özgüven geldiğini dile getirerek, "Üzerimizde baskı hissetmiyoruz. Burada olmak ayrı bir gurur. Her zaman yaptığım gibi keyfini çıkaracağım. Dün gece kafamı yastığı koyduğumda kupayı kaldırmayı düşündüm. Bunu çocukluğumdan beri istiyorum. İnşallah nasip olur." dedi.

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