Şampiyonlar Ligi Finali öncesi Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş İstanbul açıklaması: "Çok şaşırdılar!"

"İlkay abiyle konuşmadım onu yarın sahada göreceğim. Kendisine başarılar dilerim. İki Türk yarın final oynayacak. İkimiz için de özel olacak biri Almanya için oynuyor ben de Türkiye için oynuyorum. İkimizin de kalbi Türk'tür. Herkesin kararına saygı duyuyorum ama eminim ki ayrı gurur." dedi.

ÇALHANOĞLU: "FİNALİ YARIN ÜLKEMDE OYNAYACAĞIMIZ İÇİN MUTLU VE GURURLUYUM"

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, finalde sahaya her şeylerini koyarak Inter ailesini mutlu etmek istediklerini belirterek, "Bu finali yarın ülkemde oynayacağımız için mutlu ve gururluyum. Eminim ki ülkem arkamda ve dualarını eksik etmeyecektir. İngiltere'ye attığım gol var tarihe geçti. İnşallah yarın da gol atarım." diye konuştu.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Manchester City'nin bu maça çok hazır olduğunu düşünüyorum. Rakibimizin kadrosunu çok iyi analiz ettik. Umarım gol atarım ama daha önemli olanı kazanmamız. Kendi oyunumuza odaklanacağız. Tabii ki analizimizi yaptık ama onları oynatmamaya çalışacağız. Korkmayacağız. Onları zorlayacağız. Direnç göstereceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde her zaman iyi oynadık, domine ettik. Eminim yarın iyi bir final olacak." ifadelerini kullandı.