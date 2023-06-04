Galatasaray - Fenerbahçe MAÇ SONUCU! GS - FB derbi maçı kaç kaç bitti? Goller ve derbi özeti...





IŞIL ALBEN'E PLAKET



Sarı-kırmızılı ekibin Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi maç öncesinde Galatasaray Kadın Basketbol Takımı kaptanı Işıl Alben'e plaket verildi. Sarı-kırmızı ekibin önemli isimlerinden Işıl Alben, geçtiğimiz günlerde aktif sporculuk hayatını bıraktığını açıklamıştı. Galatasaray ile EuroLaague, EuroCup ve lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli basketbolcuya Fenerbahçe derbisi öncesinde plaketini Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Dikran Gülmezgil tarafından takdim edildi. Galatasaray Kadın Basketbol A Takım Genel Menajeri Müge Erdem de sarı-kırmızılı ekibin efsanevi basketbolcusuna çiçek verdi. Öte yandan eSüper Lig'in ilk şampiyonu olma başarısı gösteren Galatasaray'da takım kaptanı ve teknik direktörüne de plaket verildi.



STAT KAPALI GİŞE



Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Satışa çıkan biletleri kısa süre içerisinde tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk ipini göğüsleyen takımlarını sahaya çıkarken alkışlarla karşılayıp, 'Şampiyon, Şampiyon' tezahüratlarında bulundu.



FENERBAHÇE'DE TEK DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe, 2022-23 sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın konuğu oldu. Şampiyonluk hasreti 9 sezona çıkan sarı-lacivertliler, 77 puanla 2'nci sırada yer alıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbi maça Antalyaspor maçının 11'ine göre tek değişiklikle çıktı. Tecrübeli teknik adam, İrfan Can Kahveci'nin yerine Diego Rossi'ye görev verdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçına şu 11'le çıktı:



"İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Zajc, Arda Güler, Rossi, Batshuayi, Valencia."



SARI-LACİVERTLİLERDE 7 EKSİK



Fenerbahçe, Galatasaray derbisine 7 oyuncusunda yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Lincoln Henrique ile sakatlığı sona ermesine karşın antrenman eksikliği bulunan kaleci Altay Bayındır zorlu karşılaşmada görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Miguel Crespo ve Serdar Dursun ise teknik heyet tercihi ile kadroda yer almadı.