Galatasaray - Fenerbahçe MAÇ SONUCU! GS - FB derbi maçı kaç kaç bitti? Goller ve derbi özeti...

ALİ KOÇ STATTA TAKİP ETTİ



Fenerbahe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisini statta takip etti. Başkan Ali Koç, Nef Stadyumu'na gelerek takımı yalnız bırakmadı.



İRFAN CAN EĞRİBAYAT İLK KEZ



Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat ilk kez bir derbi maçta ilk 11'de yer alarak kaleyi korudu. Sarı-lacivertli ekipte kaptan Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından kaleyi korumaya başlayan İrfan Can Eğribayat ilk kez bir derbi maçta görev yaptı. 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray derbisinde kaledeki yerini aldı.



SİYAH PAZUBENT İLE SAHA ÇIKTILAR



Fenerbahçe, Galatasaray maçına Yüksel Gündüz'ün vefatı sebebiyle siyah pazubent ile çıktı. Fenerbahçe ve A Milli Takımın eski futbolcularından Yüksel Gündüz, 85 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, Nef Stadyumu'nda oynanan derbi maçta sahada Gündüz'ün vefatı sebebiyle siyah pazubent ile yer aldı.