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    • 05.06.2023 05:14
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    • 05.06.2023 05:14
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    Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'de 'Ali Koç istifa' sesleri! Taraftarlar yumurta ve soğan fırlattı

    Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar isyan etti. Derbi sonrası Samandıra’da bulunan Can Bartu Tesisleri’nde toplanan bir grup taraftar, 'Ali Koç istifa' diye haykırdı. Öte yandan taraftarlar tesislerden çıkan araçlara yumurta ve soğan attı.

    Ali Koç istifa sesleri

    Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nde toplanan bir grup taraftar, Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçeli futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.



    YUMURTA SOĞAN ATTILAR
    'Yönetim İstifa', 'Yalan yalan, dolan dolan, 6 sene oldu istifa', 'Söylesene başkan ne oldu sözlerin, kos koca Feneri ne hale getirdin' şeklinde sloganlar atan taraftarlar, tesislerden çıkan araçlara yumurta ve soğan attı.



    Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı tesisin etrafından taraftarlar uzaklaştırıldı.
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        Haberler Spor Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'de 'Ali Koç istifa' sesleri! Taraftarlar yumurta ve soğan fırlattı
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