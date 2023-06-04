Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe'de 'Ali Koç istifa' sesleri! Taraftarlar yumurta ve soğan fırlattı





YUMURTA SOĞAN ATTILAR

'Yönetim İstifa', 'Yalan yalan, dolan dolan, 6 sene oldu istifa', 'Söylesene başkan ne oldu sözlerin, kos koca Feneri ne hale getirdin' şeklinde sloganlar atan taraftarlar, tesislerden çıkan araçlara yumurta ve soğan attı.