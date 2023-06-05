Son dakika: Burak Yılmaz futbolu bıraktığını açıkladı

Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen eski Milli Futbolcu Burak Yılmaz yaptığı nasın toplantısı ile futbolu bıraktığını açıkladı.

Burak Yılmaz kariyerine antrenör olarak devam edeceğini söyledi.

BURAK YILMAZ KİMDİR

Golcü futbolcu Burak Yılmaz, 15 Temmuz 1985'te Antalya'da doğdu.

Antalyaspor'un altyapısında futbola başlayan Burak Yılmaz, 2006-2007 sezonunda Beşiktaş'ta forma giydi.

2008'de Manisaspor, 2009'da Fenerbahçe ve Eskişehirspor'da ter döken Yılmaz 2010 yılında Trabzonspor'a transfer oldu ve krallığa yürüdü.

Burak Yılmaz 2011-12 sezonunda 33 gol ile gol kralı oldu. 2012 yılında Galatasaray'a transfer oldu. 2012-13 sezonu Şampiyonlar ligi grup aşamasında 6 gol atarak grup aşamasında en çok gol atan Türk futbolcu olarak UEFA tarafından grup aşamasının en başarılı oyuncusu seçildi.

Aynı zamanda, Sergen Yalçın'dan sonra Türkiye'de dört büyüklerde forma giyen ikinci futbolcu olan Yılmaz, 21 Haziran 2022 tarihinde Eredivisie ekiplerinden Fortuna Sittard ile anlaşmaya vardı. Hollanda ekibi 36 yaşındaki Yılmaz ile 2 yılı oyuncu 3 yılı antrenör olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladı. Yılmaz 5 Haziran 2023'te futbolu bıraktığını açıkladı.