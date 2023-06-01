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    Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyonluğa hasret kaldı! 78 transfer, 127 milyon € harcanan para ve hüsran...

    Ali Koç en az 5 yıl Fenerbahçe başkanlığı yapan isimler arasında futbolda hiç kupa kazanamayan ilk kişi olarak tarihe geçti. Her sezon yıldız isimler transfer etmesine rağmen sonuç değişmedi. Süper Lig şampiyonluğunu yine elde edemedi.

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    Süper Lig'de son olarak 2013-2014 sezonunda şampiyon olan Fenerbahçe, 9 yıldır bu kupaya hasret...

    Sarı- Lacivertliler son 5 sezonda Ali Koç yönetiminde büyük yatırımlar yapmasına rağmen taraftarını hep hayal kırıklığına uğrattı. Son 5 sezonda 78 transfer yapan Fenerbahçe, 127 milyon euro harcadı. 7 hoca ile çalıştı. Ancak yine özlem duyduğu şampiyonluğa ulaşamadı.

    Bu sezona da büyük umutlarla başlayan ve yıldız isimleri kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, Süper Lig şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Fenerbahçe'nin 19, Galatasaray'ın ise 23 şampiyonluğu bulunuyor. Ali Koç, en az 5 yıl Fenerbahçe başkanlığı yapan isimler arasında futbolda hiç kupa kazanamayan ilk isim olarak tarihe geçti.
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