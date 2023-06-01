Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe şampiyonluğa hasret kaldı! 78 transfer, 127 milyon € harcanan para ve hüsran...

Bu sezona da büyük umutlarla başlayan ve yıldız isimleri kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, Süper Lig şampiyonluğunu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Fenerbahçe'nin 19, Galatasaray'ın ise 23 şampiyonluğu bulunuyor. Ali Koç, en az 5 yıl Fenerbahçe başkanlığı yapan isimler arasında futbolda hiç kupa kazanamayan ilk isim olarak tarihe geçti.