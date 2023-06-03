Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Beşiiktaş'ın Kongolu yıldızı Arthur Masuaku'ya Ada kancası

    Premier Lig’e yükselen Sheffield United oyuncusu Davies’i satıp Masuaku’yu kadrosuna katmak istiyor. İngiliz kulübünün kısa bir süre içinde resmi teklifle Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalması bekleniyor.

    Takvim
    Masuaku’ya Ada kancası
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Beşiktaş'ın bonservisiyle kadrosuna kattığı Kongolu sol bek Arthur Masuaku'ya Premier Lig'den talip çıktı. Bu sezon Premier Lig'e yükselen Sheffield United'ın Masuaku'yu kadrosuna katmak istediği ve bu yüzden İstanbul'a çıkarma yapacağı bildirildi.

    İngiliz ekibinin Masuaku için ne kadar bonservis ücreti teklif edeceği ise henüz kesinlik kazanmadı. Ancak Sheffield United yetkililerinin takımın sol beki Davies'i satıp, elde edilecek gelirle Masuaku'yu satın almayı planladığı bildirildi.

    Şenol Güneş'in Beşiktaş'ın başına geçmesinin ardından performansı belirgin bir şekilde yükselen Kongolu sol bek satış listesinde yer almıyor.

    Bu bakımdan İngiliz kulübünün Beşiktaş'a cazip bir teklifle gelmesi bekleniyor. 29 yaşında ve 1.79 boyunda olan Masuaku 14 kez Demokratik Kongo Milli Takımı formasını giyerken bu maçlarda 2 kez fileleri sarsmayı başarmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Loca efendi
    Haberler Spor Beşiiktaş'ın Kongolu yıldızı Arthur Masuaku'ya Ada kancası
        loading
        SON DAKİKA