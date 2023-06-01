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    • 01.06.2023 18:57
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    • 01.06.2023 18:57
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    Milli sporcu Hakan Reçber Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu

    Dünya Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 63 kiloda mücadele eden Hakan Reçber, Tayland'dan Banlung Tumtimdang'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

    Hakan Reçber altın madalyanın sahibi oldu

    Dünya Tekvando Şampiyonası'nda erkekler 63 kiloda mücadele eden Hakan Reçber, Tayland'dan Banlung Tumtimdang'ı mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.



    Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. Şampiyonada erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan Hakan Reçber, ilk turdaki rakibinin diskalifiye olmasıyla yükseldiği ikinci turda Lübnan'dan Ralph Honeine'yi mağlup ederek adını üçüncü tura yazdırdı.



    Milli sporcu, üçüncü turda İtalya'dan Dennis Baretta'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Çin'den Yushuai Liang'ı mağlup eden Hakan Reçber, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi.
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