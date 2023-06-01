Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Beşiktaş’a çalım

HEM 6 HEM DE 8 NUMARA



Kante'nin ismi geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile de anılmıştı. Önümüzdeki süreçte Galatasaray ve Beşiktaş arasında Fransız futbolcu için bir transfer savaşının çıkması muhtemel gözüküyor. Hem 6 numara hem de 8 numara pozisyonunda görev yapan Ngolo Kante profesyonel kariyerinde 431 maçta forma giydi. 24 gol atıp 29 da asist yapan yıldız futbolcu 53 kez de Fransa adına sahaya çıktı.



