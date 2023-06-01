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    • Spor
    • 01.06.2023 12:47
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    • 01.06.2023 12:47
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    Galatasaray'a dünya yıldızı orta saha! Beşiktaş'a çalım

    Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 yenerek 23. şampiyonluğunu elde eden Galatasaray'da büyük bir coşku yaşanıyor. Yeni sezonun transfer çalışmalarına da başlayan Sarı-Kırmızılılar çok önemli isimlerle temas halinde. Yönetim son olarak, ismi ezeli rakibiyle de anılan dünyaca ünlü bir yıldıza kanca attı. Galatasaray eğer bu transferi bitirirse hem kadrosunu çok güçlendirmiş olacak hem de rakibine transfer çalımı atacak. İşte bu flaş transfer gelişmesi ve yaşanan tüm ayrıntılar…

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Beşiktaş’a çalım

    4 yıllık aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray eğer 3 ön elemeyi de geçerse gruplara kalacak. Yönetim bu nedenle sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da önemli başarılara imza atacak bir kadro kurmayı hedefliyor.
    Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Beşiktaş’a çalım

    Özellikle son dönemde Sergio Oliveira'nın performansının düşmesi sonrasında teknik direktör Okan Buruk'un da bu bölgeye takviye isteğinde bulunduğu belirtiliyor.
    Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Beşiktaş’a çalım

    TAKIMDAN AYRILMASI MUHTEMEL

    Çok önemli isimlerle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar rotayı bir anda İngiltere'ye kırdı ve taraftarları ayağa kaldıracak bir yıldız için girişimlere başladı.

        Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Beşiktaş’a çalım

        Özellikle yeni sezonda orta alana önemli takviyeler yapmayı planlayan Galatasaray'da Ngolo Kante sesleri yükseliyor. Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olan Fransız yıldızın, Chelsea ile sözleşmesi 1 Haziran'da sona erecek. İngiliz basınında yer alan haberlere göre 32 yaşındaki futbolcu çok büyük bir ihtimalle takımdan ayrılacak.
        Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Beşiktaş’a çalım

        HEM 6 HEM DE 8 NUMARA

        Kante'nin ismi geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile de anılmıştı. Önümüzdeki süreçte Galatasaray ve Beşiktaş arasında Fransız futbolcu için bir transfer savaşının çıkması muhtemel gözüküyor. Hem 6 numara hem de 8 numara pozisyonunda görev yapan Ngolo Kante profesyonel kariyerinde 431 maçta forma giydi. 24 gol atıp 29 da asist yapan yıldız futbolcu 53 kez de Fransa adına sahaya çıktı.
        Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Beşiktaş’a çalım

        Bu sezon yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle 9 maçta forma giyen ve 1 asist yapan Kante'nin artık kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği belirtiliyor.

            Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Beşiktaş’a çalım

            ŞAMPİYONLUK HEDİYESİ OLACAK

            Orta alanda bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle adından söz ettiren Ngolo Kante ile 5 büyük ligden çok sayıda takımın ilgilendiği gelen bilgiler arasında. Ancak Galatasaray yönetimi, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Fransız yıldızı bir an önce bitirerek taraftarlarına şampiyonluk hediyesi vermek istiyor.
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            Haberler Spor Galatasaray'a dünya yıldızı orta saha! Beşiktaş'a çalım
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