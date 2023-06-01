Galatasaray’a dünya yıldızı orta saha! Beşiktaş’a çalım

4 yıllık aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Galatasaray eğer 3 ön elemeyi de geçerse gruplara kalacak. Yönetim bu nedenle sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da önemli başarılara imza atacak bir kadro kurmayı hedefliyor.
Özellikle son dönemde Sergio Oliveira'nın performansının düşmesi sonrasında teknik direktör Okan Buruk'un da bu bölgeye takviye isteğinde bulunduğu belirtiliyor.
TAKIMDAN AYRILMASI MUHTEMEL
Çok önemli isimlerle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar rotayı bir anda İngiltere'ye kırdı ve taraftarları ayağa kaldıracak bir yıldız için girişimlere başladı.