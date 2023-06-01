Milli tekvandocular Nafia Kuş ve Hakan Reçber altın madalya kazandı!

Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam ediyor. Şampiyonada kadınlar +73 kiloda tatamiye çıkan Nafia Kuş, ilk turda Yunan sporcu Paraskevi Ntemogianni'yi mağlup ederek ikinci tura yükseldi. İkinci turda Avustralya'dan Reba Stewart'ı yenen milli tekvandocu, çeyrek finalde Kolombiya'dan Gloria Mosquera'yı da eleyerek yarı finale yükseldi. Nafia Kuş, yarı finalde ferdi olarak yarışan Rus sporcu Kristina Adebaio'yu yenerek adını finale yazdırdı. Milli sporcu, finalde Özbek son dünya şampiyonu Svetlana Osipova ile mücadele etti. Svetlana Osipova'yı da mağlup eden Nafia Kuş, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Şampiyonada erkekler 63 kiloda tatamiye çıkan Hakan Reçber ise, ilk turdaki rakibinin diskalifiye olmasıyla yükseldiği ikinci turda Lübnan'dan Ralph Honeine'yi mağlup ederek adını üçüncü tura yazdırdı. Milli sporcu, üçüncü turda İtalya'dan Dennis Baretta'yı yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Çin'den Yushuai Liang'ı mağlup eden Hakan Reçber, yarı finale yükselerek madalyayı garantiledi. Yarı finalde Meksikalı Carlos Navarro'yu yenerek finale çıkan Hakan Reçber, erkekler 63 kilo finalinde Tayland'dan Banlung Tumtimdang'ı eledi ve altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.