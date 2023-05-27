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    • 27.05.2023 15:14
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    • 27.05.2023 15:14
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    Fenerbahçe Antalyaspor maçına hazırlanıyor!

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla devam etti.

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe Antalyaspor maçına hazırlanıyor!
    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında karşılaşacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Salonda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

    Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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