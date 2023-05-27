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    • 27.05.2023 17:07
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    • 27.05.2023 17:07
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    Rangers'ın kazandığı maçta Rıdvan Yılmaz iki asist yaptı

    İskoçya Premiership’te Rangers sezonun son maçında St. Mirren’ı 3-0 mağlup ederken, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz iki asist yaptı.

    Rangers’ın kazandığı maçta Rıdvan Yılmaz iki asist yaptı
    İskoçya Premiership şampiyonluk grubunda Rangers, son maçında St. Mirren'i konuk etti. Mücadeleye 11'de başlayan milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, 26 ve 48. dakikada Fashion Sakala'nın kaydettiği gollerin pasını verdi. Müsabakada iyi bir performans sergileyen 22 yaşındaki futbolcu, 69. dakikada yerini Borna Barisic'e bıraktı. St. Mirren karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle puanını 92'ye yükselten mavi-beyazlılar, 99 puanlı Celtic'in ardından sezonu ikinci tamamladı.

    Rangers, normal sezonu 79 puanda tamamlarken, şampiyonluk grubunda da 13 puan topladı.

    Sezon başında Beşiktaş'tan transfer olan Rıdvan Yılmaz, mavi-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 15 maça çıkarken 3 asistlik performans sergiledi.
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    Haberler Spor Rangers'ın kazandığı maçta Rıdvan Yılmaz iki asist yaptı
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