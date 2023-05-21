Son dakika: Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu! Ankaragücü maçı sonrası Ümraniyespor lige veda etti

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Malcuit ve 71'inci dakikada Milson kaydederken, Ümraniyespor'un tek sayısı ise 25'inci dakikada penaltıdan Umut Nayir kaydetti. Bu sonucun ardından Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.
ÜMRANİYESPOR LİGE VEDA ETTİ I VİDEO İZLE
18'inci dakikada Ankaragücü sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Beridze'nin ortasın ön direkte Malcuit'in kafa vuruşunda top uzak direk dibinden ağlarla buluştu: 0-1.
23'üncü dakikada Ümraniyesporlu Onur Ayık, Mujakic'in müdahalesi ile yerde kaldı. Oyunu devam ettiren Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izledi ve penaltı noktasını gösterdi.
25'inci dakikada Umut Nayır, penaltı atışını gole çevirdi: 1-1.
29'uncu dakikada sağ kanattan çizgiye kadar inen Milson topu içeri çevirdi. Ceza sahası içinde Mustafa Eser'den seken topu arka direkte müsait durumdaki Dokanovic'in önüne düştü. Bu oyuncu topu ağlara gönderse de hakem Mete Kalkavan öncesinde penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu yeniden izleyen Mete Kalkavan, topun Mustafa Eser'in omzuna çarpması nedeniyle penaltı kararını iptal etti.