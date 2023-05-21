Son dakika: Süper Lig'den düşen ilk takım belli oldu! Ankaragücü maçı sonrası Ümraniyespor lige veda etti

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 18'inci dakikada Malcuit ve 71'inci dakikada Milson kaydederken, Ümraniyespor'un tek sayısı ise 25'inci dakikada penaltıdan Umut Nayir kaydetti. Bu sonucun ardından Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu.

ÜMRANİYESPOR LİGE VEDA ETTİ I VİDEO İZLE