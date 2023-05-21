SON DAKİKA I Ümraniyespor, bitime 3 hafta kala küme düştü!

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1 kaybeden Ümraniyespor küme düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1 kaybeden Ümraniyespor küme düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Ümraniyespor ile Ankaragücü kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 2-1 kaybeden Ümraniyespor küme düştü.
Ümraniyespor'un golünü 26. dakikada penaltıdan Umut Nayir kaydetti.
Ankaragücü cephesinde ise 18. dakikada Malcuit ve 71. dakikada Milson sahneye çıktı.
Bu sonuçla Ümraniyespor ligde 27 puanda kaldı ve küme düşmesi kesinleşti.
Ankaragücü ise 39 puana yükseldi ve düşme hattından uzaklaştı.