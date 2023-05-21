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    • Spor
    • 21.05.2023 18:42
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    • 21.05.2023 18:51
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    Samsunspor'dan sonra Çaykur Rizespor da Süper Lig'e yükseldi! 3. takım play-off maçlarıyla belli olacak

    Spor Toto 1. Lig'de sahasında Altınordu ile 0-0 berabere kalan Çaykur Rizespor, Samsunspor'dan sonra Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen ikinci takım oldu. 35 puanla 16. sırada kalan Altınordu ise bir alt lige düştü. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Çaykur Rizespor Süper Lig’de

    Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen bir diğer takım belli oldu.


    Ligde oynanan son hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.



    ALTINORDU BİR ALT LİGE DÜŞTÜ
    Böylelikle Çaykur Rizespor bir sezonun ardından Süper Lig'e döndü. 35 puanla 16. sırada kalan Altınordu ise bir alt lige düştü.

    Çaykur Rizespor, 2021-22 sezonunda ligi 17. sırada tamamlayıp Spor Toto 1. Lig'e düşmüştü.



    ÇAYKUR RİZESPOR 7. KEZ YÜKSELDİ
    Daha önce 1978-1979, 1984-1985, 1999-2000, 2002-2003, 2012-2013 ve 2017-2018'de Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çaykur Rizespor, 7. kez bunu tekrarladı.

    Geçen sezon Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor'u daha önce teknik direktörler Turgut Kafkas, Cesarettin Alptekin, Rasim Kara, Hikmet Karaman, Mustafa Denizli ve İbrahim Üzülmez Süper Lig'e taşımıştı. Bülent Korkmaz da Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayarak teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bunu başardı.



        3, 4, 5, 6 ve 7. sıradaki takımların play-off oynayacağı 1. Lig'de, bu etabın ardından bir ekip daha üst lige çıkacak.

        Lig üçüncüsü Pendikspor'un doğrudan finale yükseleceği play-off'ta 4 ile 7'nci, 5 ile de 6'ncı sıradaki ekipler çift maç olarak çeyrek finalde karşılaşacak. Yarı finale yükselecek ekipler de yine iki maç yapacak. Play-off'ta ligi üst sırada bitiren takımlar ilk maçlarını deplasmanda, rövanşlarını ise kendi evinde oynayacak.

        Play-off finali, daha sonra belli olacak tarafsız sahada tek maç olarak yapılacak. Süper Lig bileti almak için play-off oynamaya hak kazanan takımlar ise Sakaryaspor, Bodrumspor, Göztepe, Eyüpspor.


        Çaykur Rizespor: 0 - Altınordu: 0

        Stat: Çaykur Didi

        Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Hakan Karabalcık

        Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Mithat Pala), Bahadır Öztürk, Sinan Osmanoğlu, Alberk Koç (Dk. 57 Emirhan Topçu), Ogün Özçiçek, Alper Potuk (Dk. 90+3 Koray Altınay), Benhur Keser (Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş), Olawoyin, Amilton (Dk. 57 Mary), Bolasie

        Altınordu: Ali Emre Yanar, Kerim Alıcı, Alperen Selvi (Dk. 75 Şeref Özcan), Selim Ay, Erdi Dikmen, Metehan Yılmaz, Emirhan Aydoğan (Dk. 65 Recep Aydın), Kürşad Sürmeli, Metehan Mimaroğlu (Dk. 83 Ali Özgün), Hüsamettin Yener (Dk. 65 Kubilay Aktaş), Ahmet İlhan Özek (Dk. 82 Ahmet Dereli) Kırmızı kart: Dk. 31 Kürşad Sürmeli (Altınordu)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Hüsamettin Yener, Dk. 32 Ahmet İlhan Özek, Dk. 36 Alperen Selvi, Dk. 45+5 Selim Ay, Dk. 57 Kerim Alıcı (Altınordu), Dk. 37 Oğuz Ceylan, Dk. 45+4 Alberk Koç, Dk. 52 Alper Potuk, Dk. 57 Benhur Keser, Dk. 90 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)




        TFF 1. Lig'in 38. ve son haftasında oynanan karşılaşmaların sonuçları şu şekilde;

        Bandırmaspor 1-1 Gençlerbirliği

        Erzurumspor 2-0 Boluspor

        Rizespor 0-0 Altınordu

        Manisa FK 1-5 Pendikspor

        Bodrumspor 1-1 Göztepe

        Eyüpspor 2-1 Keçiörengücü
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        Haberler Spor Samsunspor'dan sonra Çaykur Rizespor da Süper Lig'e yükseldi! 3. takım play-off maçlarıyla belli olacak
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