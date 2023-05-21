Samsunspor'dan sonra Çaykur Rizespor da Süper Lig'e yükseldi! 3. takım play-off maçlarıyla belli olacak





3, 4, 5, 6 ve 7. sıradaki takımların play-off oynayacağı 1. Lig'de, bu etabın ardından bir ekip daha üst lige çıkacak.

Lig üçüncüsü Pendikspor'un doğrudan finale yükseleceği play-off'ta 4 ile 7'nci, 5 ile de 6'ncı sıradaki ekipler çift maç olarak çeyrek finalde karşılaşacak. Yarı finale yükselecek ekipler de yine iki maç yapacak. Play-off'ta ligi üst sırada bitiren takımlar ilk maçlarını deplasmanda, rövanşlarını ise kendi evinde oynayacak.

Play-off finali, daha sonra belli olacak tarafsız sahada tek maç olarak yapılacak. Süper Lig bileti almak için play-off oynamaya hak kazanan takımlar ise Sakaryaspor, Bodrumspor, Göztepe, Eyüpspor.



Çaykur Rizespor: 0 - Altınordu: 0

Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Zorbay Küçük, Furkan Ürün, Hakan Karabalcık



Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Oğuz Ceylan (Dk. 46 Mithat Pala), Bahadır Öztürk, Sinan Osmanoğlu, Alberk Koç (Dk. 57 Emirhan Topçu), Ogün Özçiçek, Alper Potuk (Dk. 90+3 Koray Altınay), Benhur Keser (Dk. 75 Kubilay Kanatsızkuş), Olawoyin, Amilton (Dk. 57 Mary), Bolasie



Altınordu: Ali Emre Yanar, Kerim Alıcı, Alperen Selvi (Dk. 75 Şeref Özcan), Selim Ay, Erdi Dikmen, Metehan Yılmaz, Emirhan Aydoğan (Dk. 65 Recep Aydın), Kürşad Sürmeli, Metehan Mimaroğlu (Dk. 83 Ali Özgün), Hüsamettin Yener (Dk. 65 Kubilay Aktaş), Ahmet İlhan Özek (Dk. 82 Ahmet Dereli) Kırmızı kart: Dk. 31 Kürşad Sürmeli (Altınordu)



Sarı kartlar: Dk. 24 Hüsamettin Yener, Dk. 32 Ahmet İlhan Özek, Dk. 36 Alperen Selvi, Dk. 45+5 Selim Ay, Dk. 57 Kerim Alıcı (Altınordu), Dk. 37 Oğuz Ceylan, Dk. 45+4 Alberk Koç, Dk. 52 Alper Potuk, Dk. 57 Benhur Keser, Dk. 90 Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor)