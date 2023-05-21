Samsunspor'dan sonra Çaykur Rizespor da Süper Lig'e yükseldi! 3. takım play-off maçlarıyla belli olacak

Spor Toto 1. Lig'de Samsunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen bir diğer takım belli oldu.
Ligde oynanan son hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı ve Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.
ALTINORDU BİR ALT LİGE DÜŞTÜ
Böylelikle Çaykur Rizespor bir sezonun ardından Süper Lig'e döndü. 35 puanla 16. sırada kalan Altınordu ise bir alt lige düştü.
Çaykur Rizespor, 2021-22 sezonunda ligi 17. sırada tamamlayıp Spor Toto 1. Lig'e düşmüştü.
ÇAYKUR RİZESPOR 7. KEZ YÜKSELDİ
Daha önce 1978-1979, 1984-1985, 1999-2000, 2002-2003, 2012-2013 ve 2017-2018'de Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çaykur Rizespor, 7. kez bunu tekrarladı.
Geçen sezon Süper Lig'den düşen Çaykur Rizespor'u daha önce teknik direktörler Turgut Kafkas, Cesarettin Alptekin, Rasim Kara, Hikmet Karaman, Mustafa Denizli ve İbrahim Üzülmez Süper Lig'e taşımıştı. Bülent Korkmaz da Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayarak teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bunu başardı.