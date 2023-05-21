Beşiktaş’ın 11’i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 35. hafta maçlarıyla devam ediyor. Galatasaray'ın Sivasspor'u mağlup etmesiyle şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşıyor.

Siyah beyazlılarda hedef lig ikinciliği için çekiştiği Fenerbahçe'nin bay geçtiği hafta kazanarak takibi sürdürmek. Ev sahibi ekip ise bu sezon sahasında yakaladığı harika seriyi devam ettirmenin peşinde.

Adana Demirspor Beşiktaş maçı öncesi Kartal'ın 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Cheriff



Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar

RAKİBİNİ GERİDE BIRAKACAK

Son 5 maçta 5 galibiyet alarak (İkisi hükmen) zirve takibini sürdüren siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'a üstünlük kurarak son 12 maçta ikisi hükmen olmak üzere 11. galibiyetini almaya ve şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmeye çalışacak. En yakın rakibini yenerek Adana ekibinin kendisini geçebilme beklentisine son vermek isteyen Beşiktaş için zorlu maç, bu yönden de önem kazandı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 36. haftasını ise bay geçecek.

KART SINIRINDA 4 OYUNCU VAR

Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı olan Arthur Masuaku, Vincent Aboubakar, Cenk Tosun ve Omar Colley, bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, 37'nci haftadaki Kasımpaşa maçında görev yapamayacak.

İKİNCİLİK MUCİZE DEĞİL

Üst üste galibiyetlerle yükselişini sürdüren Beşiktaş, son haftalara girilirken ligi ilk 2 sırada bitirebilmeyi umuyor. Bir haftayı maç yapmadan "BAY" geçecek olan Beşiktaş, buna rağmen ümidini kaybetmiş değil. Beşiktaş, kalan tüm maçlarını kazanarak, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Antalyaspor ve G.Saray karşılaşmalarında puan kaybetmesini bekleyecek.

KARTAL 4 EKSİKLE UÇTU

Siyah-beyazlılarda Adana deplasmanına 4 oyuncusundan yoksun gitti. Sakatlıklarından dolayı sezonu kapatan Tayyip Talha Sanuç ile tedavisi süren Ghezzal götürülmedi. Bu isimlerin dışında Atiba Hutchinson ile uzun süredir takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Kevin N'Koudou da kafilede yer almadı.