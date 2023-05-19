Kanarya evinde Trabzonspor'u yendi! Lider Galatasaray'ı takibine devam etti





ALEX'İ YAKALADI!

BU sezon Süper Lig'de 28 gole ulaşan Enner Valencia, lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan iki yabancı oyuncudan biri oldu (Alex de Souza; 2010/11). Ekvadorlu yıldız, Trabzonspor derbisi sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanmak her zaman güzeldir. Gollerime devam ettiğim için ayrıca mutluyum. Taraftarımıza bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum" dedi. Trabzon, Kasım 1982'den bu yana (41 yıl) ligde F.Bahçe deplasmanındaki ilk penaltı golünü Trezeguet ile buldu.