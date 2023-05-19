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    Kanarya evinde Trabzonspor'u yendi! Lider Galatasaray'ı takibine devam etti

    Fener; Batshuayi, Peres ve Valencia ile ilk derbi galibiyetini elde etti, zirveyle farkı yeniden 5’e indirdi. Trabzon’un tek sayısı ise Trezeguet’den geldi.

    Fener fırtınası!

    Fenerbahçe ezeli rakibi Trabzonspor'u 3-1 yenerek lider Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi. 11. dakikada Arda Güler'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 31'de Hamsik'in ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş direğin hemen yanından dışarı çıktı. 36'da Umut'un pasında kale dibi önünde topla buluşan Larsen'in şutu yan ağlarda kaldı. Fenerbahçe, 38'de Rossi ile gole çok yaklaştı. Uruguaylı yıldızın şutu direğin dibinden dışarı çıktı.



    İKİNCİ YARI NEFES KESTİ
    55'TE Rossi'nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Valencia'nın vuruşunu Uğurcan kornere çeldi. Fenerbahçe, 59'da skoru 2-0 yaptı. Peres'in üst ağlara yaptığı vuruş ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. 72'de Valencia uzak köşeye yaptığı müthiş plaseyle topu ağlara gönderdi: 3-0... 78'de Maxi Gomez kale dibinden kaçırdı. 1 dakika sonra Ferdi, ceza sahası içinde Trezeguet'yi düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Trezeguet gole çevirdi: 1-3.



    ARDA'DAN JESUS'A ŞOK TEPKİ
    F.Bahçe-Trabzonspor derbisinde Arda Güler ve Jorge Jesus arasında tansiyon yükseldi. Arda'ya hararetli şekilde uyarıda bulunan ve kulübedeki yedekleri ısındıran Jesus, hiç beklemediği bir tepki aldı. Arda, Jesus'a elini kaldırıp sert bir söz söyledi. Jesus, Arda'nın tepkileri sonrası olduğu yerde kaldı. Kulübede yedekleri ısındıran Jesus, değişikliklerden vazgeçti. Genç yıldız, Batshuayi'nn attığı golde asist yaptı.



        İRFAN CAN'A BÜYÜK ALKIŞ
        Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor maçındaki performansıyla alkış topladı. Sarı- Lacivertli taraftarlar maçtan sonra genç kaleciyi tribünlere çağırarak sevgi gösterilerinde bulundu.



        VASATI AŞAMADI
        Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamsik, Fenerbahçe derbisinde vasatı aşamadı. Yıldız oyuncu 90 dakikayı tamamlayamadı.



        BATSHUAYI'DEN BİR İLK!
        Süper Lig kariyerinde Trabzonspor filelerini ilk kez havalandıran Michy Batshuayi, aynı zamanda 2007 yılının Aralık ayından (Deivid; 4. dakika) bu yana Fenerbahçe'nin Bordo-Mavililere iç sahada attığı en erken golü kaydetti. Derbiden sonra açıklamalarda bulunan Batshuayi, "Golün hemen maçın başında gelmesi işimizi daha da kolaylaştırdı. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.



            ALEX'İ YAKALADI!
            BU sezon Süper Lig'de 28 gole ulaşan Enner Valencia, lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla bir sezonda en fazla gol atan iki yabancı oyuncudan biri oldu (Alex de Souza; 2010/11). Ekvadorlu yıldız, Trabzonspor derbisi sonrası yaptığı açıklamada, "Kazanmak her zaman güzeldir. Gollerime devam ettiğim için ayrıca mutluyum. Taraftarımıza bize verdikleri destek için teşekkür ediyorum" dedi. Trabzon, Kasım 1982'den bu yana (41 yıl) ligde F.Bahçe deplasmanındaki ilk penaltı golünü Trezeguet ile buldu.



            SONUNA KADAR GİDECEĞİZ
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, evlerinde Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Portekizli teknik adam, şampiyonluk yarışında var olmaya devam ettiklerini ve rakipleri karşısında 3 puanı hak eden taraf olduklarını dile getirdi.



            KALİTEMİZLE KAZANDIK
            Kanarya'nın hocası, "İyi bir rakibe karşı galip geldik. Artık Sivas mücadelesini düşünüyoruz. O maçın sonunda finale çıkabiliriz. Çok önemli bir maç. 3 puan istiyoruz" ifadelerini kullandı.



                İNANMAYA DEVAM EDİYORUZ
                Ayrıca Jesus, bundan sonraki süreç hakkında, "Ligin bitmesine 3 maç kaldı. İki yarışın da içindeyiz. Biz inanmaya devam ediyoruz. Sonuna kadar gideceğiz" açıklamasını yaptı.



                PSİKOLOJİMİZ İYİ OLMALI
                Öte yandan Jorge Jesus, ligin kalan haftalarına en iyi şekilde konsantre olmaları gerektiğini ifade ederken, "Kalan maçlar için üstümüze düşeni yapacağız. Psikolojimiz iyi olacak" dedi.

                ROSSİ'YE TARAFTARDAN TEPKİ
                Fenerbahçe'de Diego Rossi, taraftarların hışmına uğradı. Uruguaylı kanat, ilk yarının bitiminde ceza sahası içinde şut atmak yerine topu korner bölgesine taşıyınca taraftarlar ıslık çaldı. Rossi'yi ikinci yarıda ve çıkarken de tepki gösterildi.

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                Haberler Spor Kanarya evinde Trabzonspor'u yendi! Lider Galatasaray'ı takibine devam etti
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