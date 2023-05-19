Kanarya evinde Trabzonspor'u yendi! Lider Galatasaray'ı takibine devam etti

Fenerbahçe ezeli rakibi Trabzonspor'u 3-1 yenerek lider Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi. 11. dakikada Arda Güler'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0. 31'de Hamsik'in ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş direğin hemen yanından dışarı çıktı. 36'da Umut'un pasında kale dibi önünde topla buluşan Larsen'in şutu yan ağlarda kaldı. Fenerbahçe, 38'de Rossi ile gole çok yaklaştı. Uruguaylı yıldızın şutu direğin dibinden dışarı çıktı.
İKİNCİ YARI NEFES KESTİ
55'TE Rossi'nin pasıyla sol çaprazda topla buluşan Valencia'nın vuruşunu Uğurcan kornere çeldi. Fenerbahçe, 59'da skoru 2-0 yaptı. Peres'in üst ağlara yaptığı vuruş ile Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. 72'de Valencia uzak köşeye yaptığı müthiş plaseyle topu ağlara gönderdi: 3-0... 78'de Maxi Gomez kale dibinden kaçırdı. 1 dakika sonra Ferdi, ceza sahası içinde Trezeguet'yi düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Trezeguet gole çevirdi: 1-3.
ARDA'DAN JESUS'A ŞOK TEPKİ
F.Bahçe-Trabzonspor derbisinde Arda Güler ve Jorge Jesus arasında tansiyon yükseldi. Arda'ya hararetli şekilde uyarıda bulunan ve kulübedeki yedekleri ısındıran Jesus, hiç beklemediği bir tepki aldı. Arda, Jesus'a elini kaldırıp sert bir söz söyledi. Jesus, Arda'nın tepkileri sonrası olduğu yerde kaldı. Kulübede yedekleri ısındıran Jesus, değişikliklerden vazgeçti. Genç yıldız, Batshuayi'nn attığı golde asist yaptı.