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    • Spor
    • 17.05.2023 08:46
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    • 17.05.2023 08:56
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    Galatasaray'ın penaltısı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

    Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor'a konuk olan lider Galatasaray, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da karşılaşmayı değerlendirirken çok tartışılan penaltı ve kırmızı kart kararlarını da yorumladı. İşte o yazı...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’ın penaltısı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

    AHMET ÇAKAR - HAKEM ÇOK İYİYDİ

    Galatasaray hiç de iyi oynamadı, belki de artık iyi oynamaktan çok, mutlak 3 puana ihtiyacı olduğu maçlar kaldı. İlk yarıda Galatasaray inanılmaz düşük tempoda, hiçbir oyuncusu vasatın üzerine çıkmadan oynadı.
    Galatasaray’ın penaltısı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

    Bazı futbolcular, örneğin Mertens ve Oliveira vasata bile ulaşamadılar. Bu yarıda baktığımızda sadece Rashica'nın direkten dönen topu var.
    Galatasaray’ın penaltısı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

    30. dakikadan sonra Galatasaray biraz vitesi artırdı, devrenin uzatma dakikalarında da Icardi'nin penaltısıyla öne geçti. Aslında bu penaltının olma sebebi, Galatasaraylı oyuncuların gayreti değil, İstanbulsporlu oyuncunun düşüp kayıp ayağındaki topu Icardi'ye kaptırmasıydı.
        Galatasaray’ın penaltısı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

        İkinci yarıda da benzer bir tablo oldu. Galatasaray belki pres yapıyor ama sonuçsuz. 'Kanatları kullanayım' diyor, 1-2 pozisyon dışında o da sonuçsuz. Özellikle sağ kanadı iyi kullanamamasının sebebi de belki de Sacha Boey'in cezalı olması.
        Galatasaray’ın penaltısı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

        Zaniolo oyuna girdi, 6 dakika sonra oyundan atıldı. İşte bu dakikadan sonra Galatasaray için sıkıntı başladı.
        Galatasaray’ın penaltısı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

        İstanbulspor oyuncu ve oyun kapasitesiyle, 11'e 10 oynasa bile gol atabilme kabiliyeti az ama tek farklı öndeyken 1 kişi eksik oynuyorsanız bu, oyunculara stres getiriyor.
            Galatasaray’ın penaltısı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

            Maç biterken attığı golden 3-5 dakika önce çok daha netini kaçıran Icardi, dar açıdan Galatasaray'ın skorunu perçinledi.
            Galatasaray’ın penaltısı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

            Maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nu çok beğendim. İki kritik pozisyon var. İlkinde VAR davetiyle gelen penaltı ki karar doğru. İstanbulsporlu oyuncunun, Rashica'ya hamlesi ve darbesi var.
            Galatasaray’ın penaltısı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

            Diğerinde de Zaniolo'nun büyük hatası var. Top uzaklaşmışken rakibin kasıklarına, tabanıyla giriyor. Bu kırmızı kart da VAR davetiyle geldi ve doğruydu.
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