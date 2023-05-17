Galatasaray’ın penaltısı doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı

AHMET ÇAKAR - HAKEM ÇOK İYİYDİ
Galatasaray hiç de iyi oynamadı, belki de artık iyi oynamaktan çok, mutlak 3 puana ihtiyacı olduğu maçlar kaldı. İlk yarıda Galatasaray inanılmaz düşük tempoda, hiçbir oyuncusu vasatın üzerine çıkmadan oynadı.
Bazı futbolcular, örneğin Mertens ve Oliveira vasata bile ulaşamadılar. Bu yarıda baktığımızda sadece Rashica'nın direkten dönen topu var.
30. dakikadan sonra Galatasaray biraz vitesi artırdı, devrenin uzatma dakikalarında da Icardi'nin penaltısıyla öne geçti. Aslında bu penaltının olma sebebi, Galatasaraylı oyuncuların gayreti değil, İstanbulsporlu oyuncunun düşüp kayıp ayağındaki topu Icardi'ye kaptırmasıydı.